Патриаршее поздравление народному артисту РФ В.И. Хотиненко с 65-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил члена Патриаршего совета по культуре, народного артиста Российской Федерации В.И. Хотиненко с 65-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил члена Патриаршего совета по культуре, народного артиста Российской Федерации В.И. Хотиненко с 65-летием со дня рождения.

Члену Патриаршего совета по культуре, народному артисту Российской Федерации В.И. Хотиненко

Уважаемый Владимир Иванович!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 65-летием со дня рождения.

Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей современного российского кинематографа. На Вашем творческом счету десятки ярких работ, особое место среди которых занимают документальные и художественные картины религиозной тематики. Благодаря Вашим трудам широкому зрителю открывается богатый мир православной веры и духовности. Ваши фильмы удостоены престижных наград российских и международных конкурсов, но главное, они завоевали признание и любовь миллионов зрителей как в России, так и за рубежом.

Хотел бы отметить Вашу деятельность в Патриаршем совете по культуре, а также Ваш вклад в развитие диалога Церкви с кинематографическим сообществом.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного мира, помощи Божией и дальнейших творческих успехов.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ