Патриаршее поздравление губернатору Томской области С.А. Жвачкину с 60-летием
- 20 января
- 13:30
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Патриаршее поздравление народному артисту РФ В.И. Хотиненко с 65-летием
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил члена Патриаршего совета по культуре, народного артиста Российской Федерации В.И. Хотиненко с 65-летием со дня рождения.
Члену Патриаршего совета по культуре, народному артисту Российской Федерации В.И. Хотиненко
Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 65-летием со дня рождения.
Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей современного российского кинематографа. На Вашем творческом счету десятки ярких работ, особое место среди которых занимают документальные и художественные картины религиозной тематики. Благодаря Вашим трудам широкому зрителю открывается богатый мир православной веры и духовности. Ваши фильмы удостоены престижных наград российских и международных конкурсов, но главное, они завоевали признание и любовь миллионов зрителей как в России, так и за рубежом.
Хотел бы отметить Вашу деятельность в Патриаршем совете по культуре, а также Ваш вклад в развитие диалога Церкви с кинематографическим сообществом.
Желаю Вам крепкого здоровья, душевного мира, помощи Божией и дальнейших творческих успехов.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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