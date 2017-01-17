Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии
- 17 января
- 14:14
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Святейший Патриарх Кирилл из-за болезни не примет участие в богослужениях в ближайшие дни
18 и 19 января, в Крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет принять участие в богослужениях в связи с болезнью.
«Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участие в богослужениях в ближайшие дни», — сообщил пресс-секретарь Святейшего Патриарха священник Александр Волков,
Также, по словам отца Александра, перенесены запланированные ранее встречи Его Святейшества.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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