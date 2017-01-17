Святейший Патриарх Кирилл из-за болезни не примет участие в богослужениях в ближайшие дни

18 и 19 января, в Крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет принять участие в богослужениях в связи с болезнью.

18 и 19 января, в Крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет принять участие в богослужениях в связи с болезнью.

«Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участие в богослужениях в ближайшие дни», — сообщил пресс-секретарь Святейшего Патриарха священник Александр Волков,

Также, по словам отца Александра, перенесены запланированные ранее встречи Его Святейшества.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси