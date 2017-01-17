Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии

Предстоятель Русской Православной Церкви в послании Президенту Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаеву выразил соболезнования в связи с крушением самолета вблизи столицы Киргизии г. Бишкека.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании Президенту Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаеву выразил соболезнования в связи с крушением самолета вблизи столицы Киргизии г. Бишкека.

«Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о произошедшем под Бишкеком 16 января крушении самолета, унесшем жизни более 30 человек», — говорится в послании Его Святейшества.

Предстоятель Русской Православной Церкви «молится об укреплении сил всех, кого коснулась эта страшная трагедия, а также всех, кто потерял в этой катастрофе родных и близких».

16 января 2017 года грузовой самолет «Боинг-747-400» авиакомпании Turkish Airlines разбился при заходе на посадку близ взлетно-посадочной полосы киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок, в результате чего погибли четыре члена экипажа и более 30 жителей поселка.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

