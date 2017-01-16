Святейший Патриарх Кирилл утвердил годовой план православных выставок на территории г. Москвы и выставочных мероприятий, организованных синодальными учреждениями
- 16 января
- 19:36
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Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с крушением самолета в Киргизии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушиением самолета вблизи столицы Киргизии г. Бишкека.
16 января 2017 года грузовой самолет «Боинг-747-400» авиакомпании Turkish Airlines разбился при заходе на посадку близ взлетно-посадочной полосы киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок, в результате чего погибли четыре члена экипажа и более 30 жителей поселка.
Президенту Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаеву
Уважаемый Алмазбек Шаршенович!
Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о произошедшем под Бишкеком 16 января крушении самолета, унесшем жизни более 30 человек. Примите мои самые искренние соболезнования.
Молюсь Господу Вседержителю об укреплении сил всех, кого коснулась эта страшная трагедия, а также всех, кто потерял в этой катастрофе родных и близких.
С уважением,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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