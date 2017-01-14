В Общецерковной аспирантуре и докторантуре состоялась презентация книги «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года»
- 14 января
- 13:39
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Святейший Патриарх Кирилл утвердил годовой план православных выставок на территории г. Москвы и выставочных мероприятий, организованных синодальными учреждениями
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил «Годовой план проведения православных выставок / выставок-ярмарок / ярмарок на территории города Москвы и выставочных мероприятий, подготовленных синодальными учреждениями Русской Православной Церкви в 2017 году».
В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха, канонические подразделения Русской Православной Церкви могут принимать участие в православных выставках-ярмарках на территории города Москвы строго в соответствии с утвержденным годовым планом.
Выставочные мероприятия, не включенные в годовой план, именовать «православными» запрещается.
Участие канонических подразделений Русской Православной Церкви в любых выставках, не включенных в годовой план (светских), допускается только при письменном согласовании с Комиссией по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви.
Комиссия по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви/Патриархия.ru
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