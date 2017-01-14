В Общецерковной аспирантуре и докторантуре состоялась презентация книги «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года»

Презентацию издания, подготовленного в рамках совместного проекта ОЦАД и Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, вел председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

13 января 2017 года в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была представлена новая книга «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года». Презентацию издания, подготовленного в рамках совместного проекта ОЦАД и Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, вел председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион.

В презентации приняли участие: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, управляющий Юго-западным викариатством Московской городской епархии, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря епископ Дмитровский Феофилакт, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, а также заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов), президент Свято-Владимирской семинарии (Нью-Йорк, США) протоиерей Чад Хатфилд, ректор Российского православного университета игумен Петр (Еремеев), заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин), другие священнослужители.

В числе пришедших на мероприятие — Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского А.С. Соколов, ректор Московского педагогического государственного университета А.В. Лубков, президент Российского государственного гуманитарного университета Е.И. Пивовар, директор Государственной Третьяковской галереи З.И. Трегулова, заместитель начальника Военного университета Министерства обороны Российской Федерации по учебной и научной работе Е.Г. Князева, директор издательства ЭКСМО О.Е. Новиков.

На встрече присутствовали иностранные дипломаты: Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Бойко Коцев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Македония в Российской Федерации Гоце Караянов, Чрезвычайный и Полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации Эмиль Брикс.

В презентации книги также участвовали проректор Общецерковной аспирантуры по учебной работе иеромонах Иоанн (Копейкин), руководитель Управления по общественным связям и протоколу ОЦАД М.Х. Паласио.

К собравшимся обратился митрополит Иларион, рассказавший о новом издании:

«Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, дорогие братья и сестры, уважаемые господа послы!

Всех вас сердечно приветствую на презентации совместного издания Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия и Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. Это издание на русском языке называется "Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года". Название английского издания в переводе на русский язык звучит примерно так: "Патриарх Кирилл. Своими собственными словами".

Хотел бы сказать несколько слов о том, что стало причиной создания этой книги, почему она была издана. С самого начала мы задумали эту книгу как совместное издание: ее следовало составить таким образом, чтобы она оказалась интересна и американскому, и русскому читателю.

В России хорошо знают Святейшего Патриарха Кирилла, его голос хорошо слышен: с 1994 года он ведет свою телевизионную передачу, в центральных средствах массовой информации регулярно публикуются его статьи и интервью, его проповеди звучат на телеканалах "Спас" и "Союз". Таким образом, в России те, кто желает услышать голос Патриарха, могут его услышать. Но в Америке дело обстоит совсем не так — прямого доступа у Московского Патриарха к американской публике нет. Очень часто о Русской Православной Церкви, о ее Предстоятеле жители США узнают только из средств массовой информации, а американские СМИ далеко не всегда дружественны по отношению к России и Русской Церкви. Поэтому для нас с самого начала было очень важно, чтобы это совместное издание имело двойного адресата: с одной стороны, это наш читатель, с другой стороны — читатель американский.

Присутствующий здесь президент Свято-Владимирской семинарии протоиерей Чад Хатфилд расскажет о том, как эта книга была принята в Америке. Я же скажу несколько слов о том, как ее приняли у нас, и почему мы избрали именно такой формат.

Недавно Издательский Совет Московского Патриархата подготовил полное собрание сочинений Святейшего Патриарха Кирилла в девяти томах. Это серьезное академическое издание, выполненное на очень высоком уровне. Но такое издание, конечно, не только не по карману рядовому читателю, особенно тем, кто живет не в столице, у кого невысокие доходы, но и осилить этот очень большой объем текста не всякий сможет. Поэтому мы подготовили небольшую по объему книгу, для которой выбрали мысли и высказывания Святейшего Патриарха на самые разные темы, причем распределили их по дням года. Так у нас получилось 366 цитат из проповедей, из интервью, из книг, из статей Святейшего Патриарха Кирилла. Хотелось бы, чтоб эта небольшая книжечка была у каждого православного верующего, дабы он мог положить книгу на прикроватную тумбочку и в зависимости от того, как он распределяет свой день, мог либо перед сном прочитать мысль Святейшего Патриарха, либо, наоборот, сделать это с утра, когда встанет. Таким образом на каждый день года у человека был бы повод для размышления, и тональность всего дня была бы задана мыслью Святейшего Патриарха.

При составлении книги, конечно, учитывались особенности церковного года. Здесь есть мысли, относящиеся к периоду Великого поста, основным церковным праздникам. Но мы не стали привязывать конкретное высказывание к определенной дате — просто каждый человек может читать по одной страничке в день. Конечно, кто-то может прочитать эту книгу не в течение года, а за один или несколько дней, но мы все-таки считали важным построить материал именно таким образом, чтобы человек мог каждый день обращаться к мыслям Святейшего Патриарха.

Святейший Патриарх Кирилл, как вы знаете, говорит на самые разные темы. Иногда люди даже удивляются и спрашивают: "А почему Патриарх затронул именно эту тему?" Например, в ушедшем году он выступал в Московской городской думе и посвятил часть своего выступления вопросу, как правильно вывозить мусор с московских улиц для того, чтобы они были чистыми, чтобы город был опрятным. Кто-то может спросить, почему Патриарх интересуется такими вещами или высказывается на такие темы. Ответ очень простой: потому что он интересуется жизнью людей.

Совершенно неправильно думать, что Церковь интересует только церковная тематика — ее интересует все. Церковь является частью общества, а общество является частью Церкви. И взаимопроникновение Церкви и общества настолько сегодня ощутимо и очевидно, что невозможно главе Русской Православной Церкви не высказываться на самые разные темы.

Патриарх говорит о том, что волнует людей. До него доходит их голос: он получает письма, которые отправляют в адрес передачи "Слово пастыря", огромный поток посланий также идет в Московскую Патриархию. И мы знаем, что Патриарх читает эти письма, что не просто какие-то чиновники от его имени кому-то отвечают. Он читает письма верующих, сам готовит или диктует ответы, которые потом записываются и рассылаются. И, конечно, у него множество встреч. Он встречается с десятками и сотнями людей самых разных возрастов, разного социального положения. Поэтому у Патриарха есть полная картина того, чем интересуются люди, и все это отражается в его выступлениях, в его высказываниях, в телевизионных передачах.

Конечно, наша книга — не единственная. К 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла было издано немало книг. Но я все-таки думаю, что у нее будет особое лицо, свой путь к читателю. Особенность распределения материала в ней должна способствовать тому, чтоб эта книга была доступной, недорогой, чтоб люди ее читали и через это знакомились с мыслями Святейшего Патриарха и узнавали позицию Церкви по основным актуальным вопросам».

Владыка Иларион рассказал о людях, которые работали над книгой, — это как сотрудники Общецерковной аспирантуры и докторантуры, так и представители Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. «Наши две команды работали параллельно, практически на ежедневной основе у них была связь, — отметил архипастырь. — Они вместе обсуждали, какие выбирать отрывки, как компоновать материал. Я очень удовлетворен тем, что плодом доброго сотрудничества между Общецерковной аспирантурой и Свято-Владимирской семинарией стала эта книга».

«Общецерковная аспирантура — это учебное заведение, которое было основано по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла на первом же заседании Священного Синода после избрания его Предстоятелем Русской Православной Церкви, — напомнил ректор ОЦАД. — Патриарх является главой Наблюдательного совета Общецерковной аспирантуры. Мы придаем большое значение тому, чтобы мысли нашего Патриарха доходили до наших студентов, а также чтобы то, чему он учит народ, наша Общецерковная аспирантура доносила до широкого круга людей. В этом плане для нас очень важно сложившееся доброе сотрудничество со Свято-Владимирской семинарией в Нью-Йорке. Это крупнейший православный образовательный центр в Северной Америке, у Свято-Владимирской семинарии лучшее в Америке православное книгоиздательство с очень широкой сетью распространения. Поэтому мы недолго думали, когда решали, с кем делать это совместное издание».

Затем прозвучало выступление митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. «Для меня очень знаменательно событие, на котором мы сегодня присутствуем, — подчеркнул иерарх. — Я как многолетний архиерей помню то время в жизни Русской Православной Церкви, когда не только вот такие книги нельзя было распространять, но и говорить о Боге разрешалось только в храме, а за порогом храма это уже пахло преступлением, потому что таково было законодательство. И вот я, находясь с вами, отмечаю нынешнее событие как праздник Русской Православной Церкви. У нашего Патриарха есть мысли на каждый день. Особое значение он придает просветительскому служению Церкви, а также молодежи, детям. Думаю, что эта книга может быть настольной в воскресных школах, и наши дети — будущее России, будущее Церкви — смогут воспитываться на этих мыслях. Горячо поздравляю издателей с этим событием».

Владыка Ювеналий рассказал собравшимся, что это мероприятие проходит в канун знаменательной даты — пятнадцатой годовщины архиерейского служения митрополита Волоколамского Илариона. «Думаю, что все мы хотим, приветствуя издание этой книги, сердечно, от души горячо поздравить владыку с этим юбилеем и поблагодарить за его многогранное служение», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Присутствующие пропели «Многая лета» юбиляру.

Выступая на презентации, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон отметил: «Я называю Святейшего Патриарха Кирилла златоустом этого времени. Имея возможность встречаться с разными Предстоятелями, должен сказать, что еще не встречался с Патриархом, чьи слова, мысли вызывали бы в человеке столь сильный отклик. Его книги переведены на арабский язык. Не могу вам передать, с каким уважением народ у нас на Востоке — мусульмане и христиане — к нему относится, видя в этом прекрасном человеке не только христианского лидера, но и выдающегося человека нынешнего времени. Это одновременно и великий архипастырь, и отец людям, патриот, который для нас является примером для подражания. Спасибо Богу, что у нас в православном мире есть такой Патриарх».

Митрополит Нифон поздравил председателя ОВЦС с 15-летием архиерейской хиротонии. «Как прекрасно нам, представителям Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем Престоле, сотрудничать с вами», — сказал иерарх Антиохийского Патриархата, добавив: «Святейший Патриарх Кирилл и владыка Иларион напоминают всем — и правителям, и народу — о христианских ценностях, о чем порой боятся даже говорить главы Церквей в секулярном обществе».

В ходе мероприятия также прозвучало выступление епископа Богородского Антония. Архипастырь подчеркнул важность того обстоятельства, что книга Святейшего Патриарха издается на русском и на английском языках. «Я по долгу своего послушания очень часто посещаю наши зарубежные приходы, расположенные в самых разных уголках земли, и могу свидетельствовать, что сегодня мы сталкиваемся с удивительным явлением, когда в наши храмы приходят не только русскоязычные люди, но и люди, не принадлежащие, так сказать, к русскому миру, однако очень интересующиеся Православием; при этом они не говорят на русском языке, — поделился владыка Антоний. — Совсем недавно в Исландии я встретился с одним человеком, исландцем, который сказал мне, что он, не зная ни одного слова на русском, каждую субботу смотрит передачу "Слово пастыря" и в интернете с удовольствием слушает проповеди Святейшего Патриарха Кирилла. Не понимая их смысла, он чувствует какую-то особенную силу, которая исходит от этих слов. Прощаясь, этот человек мне сказал, что молится каждый день о том, чтобы замечательные проповеди Святейшего Патриарха были доступны для как можно большего числа людей, чтобы это сокровище могло быть открыто и для тех, кто, к сожалению, не говорит на русском языке. Очень рад, что слова Святейшего Патриарха становятся доступными многим и многим людям».

О первом совместном проекте Общецерковной аспирантуры и Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке рассказал президент семинарии протоиерей Чад Хатфилд. «Я надеюсь, что это издание станет первым проектом из многих в ходе сотрудничества между нашими учебными заведениями, — сказал священнослужитель. — Особенно хотел бы поблагодарить владыку Илариона за благословение начать этот проект, над которым мы работали почти два года».

«Я служу в США и понимаю, что нам не достает слова Святейшего Патриарха Кирилла и сведений о возрождении Русской Православной Церкви при нем, — продолжил протоиерей Чад Хатфилд. — Эта книга позволит американскому читателю познакомиться с Патриархом Кириллом через его собственные слова, предоставит возможность для размышлений на каждый день года. Эти ежедневные чтения позволят нам встретить Святейшего Патриарха Кирилла через его собственные слова. Книга продается в Америке очень быстро, а когда мы вернемся в США, в продажу также будет запущена русская версия издания. Русская Православная Церковь с помощью этой книги дает нам инструмент для евангелизации. Мы благодарим братьев и сестер за этот инструмент».

«Мы присутствуем при очень значимом событии — презентации книги Святейшего Патриарха, — сказал ректор МГУ В.А. Садовничий. — Его Святейшество обладает удивительным сочетанием качеств, которые действительно делают его выдающимся, я бы сказал, гениальным: он выдающийся оратор, блестящий мыслитель, философ, ученый. В своих выступлениях и речах Его Святейшество обращает внимание на нравственное состояние общества и очень часто обращается к молодежи. Наверное, никто другой не может так сказать молодежи о главном — о нравственности, о культуре, об образовании, о науке, о соборности».

Эта книга может быть очень полезной и нужной молодым людям, школьникам, студентам, уверен ректор МГУ. «Книга удачная. То, что она вышла и на английском языке, — это безусловный успех. Она очень хорошо написана, очень хороший язык. Это книга, которая может быть действительно настольной», — считает В.А. Садовничий.

По мнению ректора Московского педагогического государственного университета А.В. Лубкова, для педагогов и студентов, которые обучаются в МПГУ и других университетах России, это издание может стать «источником знаний, духовного света, радости — того, что в русской национальной культуре было связано со схождением ума к сердцу и от него — к Богу». «Это глубокая древняя традиция, которая заложена и в нашей российской культуре, и в нашем образовании. Я убежден, что эта книга и мысли Патриарха, которые связаны с каждым днем наступающего года, будут служить единению Церкви, общества и народа, возрождению духовных ценностей, представлений о христианстве в этом секулярном мире», — выразил уверенность А.В. Лубков.

От имени российских издателей выступил директор ЭКСМО О.Е. Новиков, сказавший: «Мне хотелось бы поздравить наших читателей с тем, что такая книга появилась на свет. Мы получили возможность еще раз ознакомиться с мыслями и словами Патриарха, и они будут всегда под рукой у читателя. Благодаря появлению таких книг и таких авторов роль и значение книги в жизни людей будет усиливаться и укрепляться».

Проект, в рамках которого была подготовлена и издана на двух языках книга «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года», имеет высокое международное значение, считает президент Российского государственного гуманитарного университета Е.И. Пивовар. «Эта книга имеет большое значение с точки зрения нравственных устоев и является важной скрепой в современной российской действительности. Она несет огромный просветительский заряд», — подчеркнул выступавший.

Поблагодарив всех участников презентации, митрополит Волоколамский Иларион констатировал, что путь книги к читателю только начинается, и выразил надежду, что у этого издания — очень большое будущее.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru