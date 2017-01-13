Патриаршее поздравление митрополиту Владимирскому Евлогию с 80-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия с 80-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия с 80-летием со дня рождения.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евлогию, митрополиту Владимирскому и Суздальскому

Ваше Высокопреосвященство!

В день Вашего 80-летия примите мои сердечные поздравления с этой знаменательной датой вкупе с молитвенными пожеланиями мира душевного, крепости телесной и обильных милостей от Неиждиваемого Источника всякой благостыни.

Вознамерившись послужить Владыке Святому и Истинному (Откр. 6:10), Вы в молодом возрасте поступили в Московские духовные школы, по окончании которых трудились на ниве богословского образования и несли различные послушания в обители преподобного аввы Сергия.

Спустя годы Премудрому Создателю было угодно возвести Вас в епископское достоинство. Являясь долгое время правящим архиереем Владимирской епархии, Вы заботитесь о просвещении современников светом Евангелия, наставляете клир и паству на путь исполнения заповедей Божиих.

Во внимание к Вашему служению и в связи с 80-летием со дня рождения считаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

Предстательством Царицы Небесной да вспомоществует Вам Спаситель Христос в дальнейших трудах в Своем Винограднике.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ