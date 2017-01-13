Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам иностранных государств с Рождеством Христовым и новолетием
- 13 января
- 10:00
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Патриаршее поздравление митрополиту Владимирскому Евлогию с 80-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия с 80-летием со дня рождения.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евлогию, митрополиту Владимирскому и Суздальскому
Ваше Высокопреосвященство!
В день Вашего 80-летия примите мои сердечные поздравления с этой знаменательной датой вкупе с молитвенными пожеланиями мира душевного, крепости телесной и обильных милостей от Неиждиваемого Источника всякой благостыни.
Вознамерившись послужить Владыке Святому и Истинному (Откр. 6:10), Вы в молодом возрасте поступили в Московские духовные школы, по окончании которых трудились на ниве богословского образования и несли различные послушания в обители преподобного аввы Сергия.
Спустя годы Премудрому Создателю было угодно возвести Вас в епископское достоинство. Являясь долгое время правящим архиереем Владимирской епархии, Вы заботитесь о просвещении современников светом Евангелия, наставляете клир и паству на путь исполнения заповедей Божиих.
Во внимание к Вашему служению и в связи с 80-летием со дня рождения считаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского I степени.
Предстательством Царицы Небесной да вспомоществует Вам Спаситель Христос в дальнейших трудах в Своем Винограднике.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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