Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам иностранных государств с Рождеством Христовым и новолетием

По случаю праздника Рождества Христова и новолетия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительные послания главам стран дальнего зарубежья, относящихся к православной традиции.

По случаю праздника Рождества Христова и наступившего новолетия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительные послания главам стран дальнего зарубежья, относящихся к православной традиции. В частности, Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Президента Болгарии Росена Плевнелиева, Президента Греции Прокописа Павлопулоса, Президента Кипра Никоса Анастасиадиса, Президента Македонии Георге Иванова, Президента Румынии Клауса Йоханниса, Президента Сербии Томислава Николича, а также избранного Президента Болгарии Румена Радева.

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием.

Событие, свершившееся по замыслу Божию два тысячелетия назад в Вифлееме, явило силу неизреченной любви Создателя к человеческому роду и открыло нам путь ко спасению. Радуясь о пришедшем в мир Господе Иисусе и вдохновляясь Его подвигом и жертвенным служением, христиане свидетельствуют о своем стремлении следовать евангельским духовно-нравственным принципам, руководствоваться в частной и общественной жизни высокими идеалами добра, милосердия и сострадания.

Желаю Вам крепкого здравия, неоскудевающей помощи Божией и успехов в ответственных государственных трудах, а народу Вашей страны — мира и благополучия.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ