Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла заместителю председателя Правительства РФ С.Э. Приходько с 60-летием со дня рождения
- 12 января
- 11:00
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам иностранных государств с Рождеством Христовым и новолетием
По случаю праздника Рождества Христова и наступившего новолетия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительные послания главам стран дальнего зарубежья, относящихся к православной традиции. В частности, Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Президента Болгарии Росена Плевнелиева, Президента Греции Прокописа Павлопулоса, Президента Кипра Никоса Анастасиадиса, Президента Македонии Георге Иванова, Президента Румынии Клауса Йоханниса, Президента Сербии Томислава Николича, а также избранного Президента Болгарии Румена Радева.
Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием.
Событие, свершившееся по замыслу Божию два тысячелетия назад в Вифлееме, явило силу неизреченной любви Создателя к человеческому роду и открыло нам путь ко спасению. Радуясь о пришедшем в мир Господе Иисусе и вдохновляясь Его подвигом и жертвенным служением, христиане свидетельствуют о своем стремлении следовать евангельским духовно-нравственным принципам, руководствоваться в частной и общественной жизни высокими идеалами добра, милосердия и сострадания.
Желаю Вам крепкого здравия, неоскудевающей помощи Божией и успехов в ответственных государственных трудах, а народу Вашей страны — мира и благополучия.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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