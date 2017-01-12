Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла заместителю председателя Правительства РФ С.Э. Приходько с 60-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько с 60-летием со дня рождения.

Заместителю председателя Правительства Российской Федерации — руководителю аппарата Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько

Уважаемый Сергей Эдуардович!

Сердечно поздравляю Вас с 60-летием.

Вы посвятили свою жизнь служению Отечеству: Вам довелось нести труды на дипломатическом поприще, занимать важные и ответственные административные посты в системе государственного управления. Своим трудолюбием, целеустремленностью и умением решать самые сложные задачи Вы снискали уважение коллег и доверие руководства страны.

Выражаю надежду на продолжение плодотворного взаимодействия Правительства Российской Федерации и Русской Православной Церкви.

Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.

В памятный для Вас день желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейшем служении Отечеству.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ