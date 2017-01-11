Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Собора Пресвятой Богородицы после Литургии в Успенском соборе Московского Кремля
- 11 января
- 10:00
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Патриаршее поздравление архиепископу Берлинскому Феофану с 30-летием архиерейской хиротонии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Берлинского и Германского Феофана с 30-летием архиерейской хиротонии.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Феофану, архиепископу Берлинскому и Германскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 30-летием архиерейской хиротонии.
Три десятилетия тому назад состоялась Ваша личная Пятидесятница — через возложение рук преемников апостолов Вы сподобились ниспослания благодати Святого Духа. За минувшие годы немало сил Вы отдали развитию церковно-приходской жизни во вверенной Вашему попечению Берлинско-Германской епархии.
Отрадно отметить, что ныне, как и прежде, следуя призыву Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа, Вы со тщанием исполняете все возлагаемые на Вас Священноначалием послушания, стремитесь неустанно свидетельствовать о евангельской истине, вносите свой вклад в укрепление православного единства, проявляете деятельную заботу о христианском просвещении и духовно-нравственном воспитании наших современников.
Во внимание к усердному служению и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии полагаю справедливым удостоить Вас памятной панагии.
Всещедрый Бог да дарует Вам доброе здравие и Свою неоскудевающую помощь для дальнейших архипастырских трудов во благо Святой Церкви.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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