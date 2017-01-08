Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с госсекретарем Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений М. Шолтесом

8 января в Патриарших покоях в Грановитой палате Московского Кремля состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с государственным секретарем Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклошем Шолтесом.

8 января 2017 года, после богослужения в Успенском соборе, в Патриарших покоях Грановитой палаты Московского Кремля состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с государственным секретарем Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклошем Шолтесом.

Во встрече участвовали экономический директор Венгерского национального кадастрового управления Пал Шолтес, советник по политическим вопросам, заместитель руководителя аппарата Государственного секретариата Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Лоринц Нача, управляющий Будапештской епархией епископ Подольский Тихон, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Будапеште протоиерей Иоанн Кадар.

Приветствуя М. Шолтеса, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Замечательно, что люди с такими христианскими убеждениями, как у Вас, находятся среди представителей власти Венгрии. Мы очень уважаем вашего премьер-министра, его независимую политику, способность быть твердым, в том числе в отстаивании христианских ценностей. Очень рад, что рядом с ним такие люди, как Вы».

В ответном слове госсекретарь Венгрии по делам религий заявил: «Я потрясен сегодняшней службой и Вашим служением. Я практикующий католик, но такой глубины мистического озарения в жизни еще не испытывал».

«Я слышал сегодня Вашу проповедь, мне ее перевели. Могу сказать, что со своей стороны и наше Правительство делает всё, чтобы сохранить те семейные ценности, о которых Вы сегодня так вдохновенно говорили», ― отметил М. Шолтес.

«Слава Богу, Господь дал сейчас и Венгрии, и России руководителей , которые понимают значимость того, о чем Вы сегодня сказали. Хочу передать лично Вам послание и самые лучшие поздравления от премьер-министра Виктора Орбана и венгерского Правительства», ― продолжил собеседник Его Святейшества.

«Мы ждем в Венгрии Президента России Владимира Путина. Хочу сказать, Ваше Святейшество, что Вы очень много времени и внимания уделяете Венгрии. Вы направили очень достойного архипастыря ― владыку Тихона, который вывел на другой уровень церковно-государственные отношения, и уже есть зримый результат. Мы не только говорим о семье и ее защите, мы не только говорим о необходимости борьбы с так называемыми ценностями либерализма, но, как Вы, конечно, знаете, венгерская сторона принимает участие в восстановлении главного собора Русской Православной Церкви в Будапеште», ― констатировал госсекретарь и от имени премьер-министра и Правительства Венгрии пригласил Патриарха Кирилла посетить эту страну после завершения реставрационных работ в Успенском кафедральном соборе Будапешта.

«С удовольствием принимаю приглашение, ― сказал в ответ Предстоятель Русской Церкви. ― Я люблю Венгрию, с ней связана часть моей жизни. Еще раз хочу сказать, что россияне испытывают сегодня особые симпатии к Венгрии, и дай Бог, чтобы наши отношения развивались».

«Благодарю Вас за добрые слова о богослужении. Вы правы: духовный опыт, который люди получают во время богослужения, очень помогает нам в жизни. Если бы не эта внутренняя духовная сила, наш народ не выдержал бы 70-летнего атеистического пленения. Тогдашняя власть запретила Церкви всё: нельзя было заниматься благотворительностью, нельзя было преподавать детям Закон Божий; разрешали только совершать богослужения. Но осталось самое главное ― народ наш сохранил веру», ― заключил Святейший Владыка.

В завершение беседы Святейший Патриарх Кирилл и Миклош Шолтес обменялись памятными подарками.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси