Слово Святейшего Патриарха Кирилла после великой вечерни в праздник Рождества Христова
- 8 января
- 13:46
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В праздник Собора Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля
8 января 2017 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский Тихон; епископ Егорьевский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; благочинные Москвы и столичное духовенство.
На богослужении присутствовали государственный секретарь Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклош Шолтес, экономический директор Венгерского национального кадастрового управления Пал Шолтес, советник по политическим вопросам, заместитель руководителя аппарата Государственного секретариата Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Лоринц Нача, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Будапеште протоиерей Иоанн Кадар, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» М.Н. Стриханов.
Богослужебные песнопения исполнил хор Сретенского монастыря (регент Н.С. Жила).
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Георгия Свирина, клирика храма Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках г. Москвы, в сан иерея.
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви огласил архиепископ Солнечногорский Сергий.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».
По завершении Божественной литургии было совершено славление празднику Рождества Христова.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 7 января 2017
- 7 января 2017
- 7 января 2017
- 7 января 2017
- 7 января 2017
- 7 января 2017
- 7 января 2017