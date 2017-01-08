В праздник Собора Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля

8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

8 января 2017 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский Тихон; епископ Егорьевский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; благочинные Москвы и столичное духовенство.

На богослужении присутствовали государственный секретарь Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклош Шолтес, экономический директор Венгерского национального кадастрового управления Пал Шолтес, советник по политическим вопросам, заместитель руководителя аппарата Государственного секретариата Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Лоринц Нача, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Будапеште протоиерей Иоанн Кадар, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» М.Н. Стриханов.

Богослужебные песнопения исполнил хор Сретенского монастыря (регент Н.С. Жила).

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Георгия Свирина, клирика храма Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках г. Москвы, в сан иерея.

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви огласил архиепископ Солнечногорский Сергий.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

По завершении Божественной литургии было совершено славление празднику Рождества Христова.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси