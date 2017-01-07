Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелям Поместных Православных Церквей с праздником Рождества Христова

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Предстоятелям Поместных Православных Церквей поздравления с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Предстоятелям Поместных Православных Церквей поздравления с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В поздравительных посланиях Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею, Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому Феодору II, Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Иринею, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Кипрскому Хризостому II, Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму II, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону, в частности, говорится:

Сердечно поздравляю Вас с великим светозарным праздником Рождества Христова.

Неизреченное чудо пришествия в мир во плоти Предвечного Сына Божия воспевается ныне на небе и на земле. Всемогущий Господь, сотворивший небо и землю, море и все, что в них (Пс. 145. 6), нас ради и нашего ради спасения явлен людям в образе беззащитного и кроткого Младенца, возлежащего в тесных яслях, согреваемого дыханием животных и принимающего поклонение от волхвов и пастырей.

В сей праздничный день, когда мы вспоминаем свершившееся Таинство Боговоплощения, молитвенно желаю Вашей Святыне благодатного укрепления телесных сил, душевного мира и неоскудевающей помощи Божией в Вашем высоком Предстоятельском служении.

С братской любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ