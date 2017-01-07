В праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве
- 7 января
- 13:00
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелям Поместных Православных Церквей с праздником Рождества Христова
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Предстоятелям Поместных Православных Церквей поздравления с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
В поздравительных посланиях Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею, Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому Феодору II, Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Иринею, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Кипрскому Хризостому II, Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму II, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону, в частности, говорится:
Сердечно поздравляю Вас с великим светозарным праздником Рождества Христова.
Неизреченное чудо пришествия в мир во плоти Предвечного Сына Божия воспевается ныне на небе и на земле. Всемогущий Господь, сотворивший небо и землю, море и все, что в них (Пс. 145. 6), нас ради и нашего ради спасения явлен людям в образе беззащитного и кроткого Младенца, возлежащего в тесных яслях, согреваемого дыханием животных и принимающего поклонение от волхвов и пастырей.
В сей праздничный день, когда мы вспоминаем свершившееся Таинство Боговоплощения, молитвенно желаю Вашей Святыне благодатного укрепления телесных сил, душевного мира и неоскудевающей помощи Божией в Вашем высоком Предстоятельском служении.
С братской любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 7 января 2017
- 7 января 2017
- 6 января 2017
- 6 января 2017
- 6 января 2017
- 6 января 2017
- 6 января 2017