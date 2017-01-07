В праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Кирилл совершил в Храме Христа Спасителя в Москве череду рождественских богослужений ― великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

В ночь с 6 на 7 января 2017 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве череду рождественских богослужений ― великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Рождественское Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Первый» и «Россия 1». Прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя осуществлялась в эфире и на сайте телеканала «Спас». Также прямая трансляция Патриаршего богослужения была доступна на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Телевизионную трансляцию комментировал профессор Московской духовной академии А.К. Светозарский.

Перед началом богослужения Святейший Патриарх Кирилл в прямом эфире поздравил телезрителей с праздником.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский Тихон; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; схиархимандрит Илий (Ноздрин); протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев с супругой С.В. Медведевой.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор кафедрального соборного Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

За Божественной литургией после сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви огласил архиепископ Солнечногорский Сергий.

В алтаре Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл и председатель Правительства России Д.А. Медведев обменялись поздравлениями.

По окончании Литургии Святейший Владыка вновь поздравил священнослужителей и паству с праздником:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. В этот день верующее сердце особенно чувствует Божественное присутствие.

Господь пришел в мир две тысячи лет назад и, явив Дух Свой Святой на Церковь, Он никогда не покидал нас. Он постоянно с нами, и этим Новый Завет отличается от Завета Ветхого, этим православная вера отличается от других вер — мы исповедуем Божественное присутствие в нашей жизни. Нас спасает не мудрость человеческая, нас спасает Божественное присутствие. Для того чтобы Бога почувствовать, не нужно быть особым человеком, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы, нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, Он прикасается к нашему уму, к нашему сердцу, Он делает нас мирными, радостными, счастливыми и сильными. На этом и основывается наша вера в Господа. И этого самого сильного аргумента личного опыта общения с Богом никто никогда на протяжении всей двухтысячелетней истории христианства не мог отнять у людей.

Сегодня мы особенно чувствуем это Божественное присутствие и просим Господа не оставить нас на путях нашей жизни. У каждого своя молитва: кто-то молится об исцелении самого себя или близких, кому-то нужна помощь в учении, в работе, в трудных жизненных обстоятельствах, кому-то, как нашим воинам, нужна помощь Божия, чтобы сохранить жизнь и здоровье в то время, которое мы называем мирным, но которое для очень многих наших соотечественников, которые защищают Отечество на ближних и дальних подступах, мирным не является. У каждого своя молитва.

Верим, что Господь эти наши молитвы слышит. Основанием этой веры является сегодняшний день Рождества Господа и Спасителя нашего, подлинного Богоявления в человеческой истории и в отношении каждого из нас. Аминь».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси