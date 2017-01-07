Рождественское обращение Святейшего Патриарха Кирилла к телезрителям

7 января, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к телезрителям.

7 января 2017 года, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к телезрителям.

Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы празднуем Рождество Христово. Это светлый праздник является одним из самых главных в календаре всех христианских Церквей. И это, конечно, не случайно. Размышляя о его значении, мы должны задуматься о том, почему христианская традиция уделяет столь большое внимание событию, ставшему основанием нынешнего торжества. Прославляя событие Рождества Христова, Церковь видит в нем поворотный момент человеческой истории, возникновение возможности реально переломить трагический ход жизни, обратиться от тьмы — к свету, от распада — к созиданию, от греха — к праведности, от смерти — к жизни.

Это стало возможным, потому что Бог Сам приходит на помощь к человеку, чтобы освободить его от власти зла. И Господь, придя в этот мир, не только открыл нам высокое, поистине Божественное учение и даровал нам Новый завет — Спаситель совершил нечто гораздо большее. Он приходит к нам для того, чтобы послужить и отдать Себя для искупления многих. Он отдал нам Себя Самого целиком, без остатка, став для каждого верующего источником и подателем новой жизни. Признаки этой новой жизни — любовь, радость, мир, доверие, кротость, доброта, милосердие, терпение. Без этих добродетелей мир погрузится во тьму зла и самоуничтожения.

Сегодня, когда мы празднуем Рождество Господа Иисуса, хотел бы обратиться ко всем вам с вдохновенными словами, которые некогда произнес апостол Павел: «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Будем снисходительны к слабостям и немощам друг друга, будем терпимее и добрее к ближним, подарим друг другу больше радости и любви. Выйдем из пространства виртуальной реальности в живой, настоящий мир, открывая богатство нашего сердца людям, действительно нуждающимся во внимании и заботе.

Рождественский праздник традиционно собирает семьи вместе. Это замечательная традиция, которая служит всем нам, напоминая о том, что есть главное в человеческой жизни. Подобно тому, как в Церкви через соединение с Богом в Таинствах преодолевается человеческое одиночество и ограниченность, а душа согревается и напитывается благодатью Святого Духа, так и в семье среди своих родных и близких человек обретает мир и покой, силы и вдохновение трудиться. Семья, в которой царят мир и любовь, это своего рода точка входа в Царствие Божие, это домашняя Церковь, как ее называет Священное Писание.

Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего, и желаю любви и мира, крепкого здоровья и душевной радости. Помощь и благословение Божие да сопутствуют вам во всех добрых делах. С праздником Рождества Христова!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси