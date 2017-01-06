В Рождественский сочельник Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого в Храме Христа Спасителя в Москве
- 6 января
- 15:45
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Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла на языках мира
Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла на языках стран канонического пространства Московского Патриархата и дальнего зарубежья.
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви на языках стран канонического пространства Московского Патриархата и дальнего зарубежья.
- Украинский
- Азербайджанский
- Казахский
- Киргизский
- Китайский традиционный
- Китайский упрощенный
- Латышский
- Литовский
- Монгольский
- Немецкий
- Таджикский
- Туркменский
- Эстонский
- Якутский
- Японский
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