Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла на языках мира

Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла на языках стран канонического пространства Московского Патриархата и дальнего зарубежья.

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви на языках стран канонического пространства Московского Патриархата и дальнего зарубежья.