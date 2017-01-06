В Рождественский сочельник Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого в Храме Христа Спасителя в Москве

Утром 6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Святейший Патриарх Кирилл совершил великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Утром 6 января 2017 года, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Александра Тодиева, клирика Патриаршего подворья храмов бывшего Николо-Перервинского монастыря, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес священник Иоанн Нефедов, клирик Храма Христа Спасителя.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

В завершение Литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

Затем Святейший Патриарх Кирилл поздравил паству с наступающим праздником:

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, поздравляю с наступающим праздником Рождества Христова!

Это праздник, который прославляет Спасителя как свет миру. Рождество мы празднуем тогда, когда когда начинает прибавляться световой день, когда у людей возникают мысли о будущем, потому что апогей зимы и темного времени прошел и впереди — надежда на более светлое время.

Но Господь учит нас, что только Он является светом миру. И поэтому всякие надежды на будущее, на более светлое время жизни мы должны связывать с Ним. Если Он будет для нас светом, то светлой будет жизнь. Если Он будет для нас светом, то даже темное время суток будет не страшно и в прямом, и в переносном смысле этого слова, потому что Божественный свет, пребывающий в уме, в сердце человека, освещает человека изнутри. Он сам становится силой, отражающей Божественный свет.

Рождество Христово открывает перед нами захватывающую перспективу духовной жизни человека: не зря пришел в мир Спаситель, не зря Он родился в вифлеемской пещере, не напрасно Он принес людям слово Своей истины, пострадал за это слово и воскрес в славе Своего Божественного Отца. Рождество Христово — это великий праздник надежды на силу Божию. Празднуя этот праздник надежды, примем надежду в наш ум и в наше сердце, дабы иметь силу и способность менять самих себя и всю окружающую нас жизнь к лучшему. С праздником вас поздравляю!»

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси