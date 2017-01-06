7 января на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла

7 января, в праздник Рождества Христова, на телеканале «Россия 1» состоится показ традиционного Рождественского интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

7 января 2017 года, в праздник Рождества Христова, на телеканале «Россия 1» состоится показ традиционного Рождественского интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предстоятель Русской Православной Церкви ответит на вопросы политического обозревателя ВГТРК, ведущего программы «Вести» А.О. Кондрашова.

Интервью на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир в 7 января в 11.20, после выпуска новостей.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси