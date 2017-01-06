В праздник Рождества Христова на российских телеканалах и портале Патриархия.ru пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения
- 6 января
- 12:52
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7 января на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
7 января 2017 года, в праздник Рождества Христова, на телеканале «Россия 1» состоится показ традиционного Рождественского интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Предстоятель Русской Православной Церкви ответит на вопросы политического обозревателя ВГТРК, ведущего программы «Вести» А.О. Кондрашова.
Интервью на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир в 7 января в 11.20, после выпуска новостей.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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