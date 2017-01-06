В праздник Рождества Христова на российских телеканалах и портале Патриархия.ru пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. Рождественское Патриаршее богослужение будет транслироваться в прямом эфире на федеральных телеканалах. На телеканале «Спас» состоится прямая трансляция из Храма Христа Спасителя с сурдопереводом.

В ночь с 6 на 7 января 2017 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Рождественское Патриаршее богослужение будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Первый» и «Россия 1».

Прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя будет осуществляться в эфире и на сайте телеканала «Спас».

Также прямая трансляция Патриаршего богослужения будет доступна на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Начало трансляции в 23.00.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси