Патриаршее поздравление архиепископу Тираспольскому Савве с 30-летием иерейской хиротонии
- 6 января
- 10:02
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В праздник Рождества Христова на российских телеканалах и портале Патриархия.ru пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения
В ночь с 6 на 7 января 2017 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Рождественское Патриаршее богослужение будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Первый» и «Россия 1».
Прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя будет осуществляться в эфире и на сайте телеканала «Спас».
Также прямая трансляция Патриаршего богослужения будет доступна на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
Начало трансляции в 23.00.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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