РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
- 6 января
- 10:00
- Распечатать
Патриаршее поздравление архиепископу Тираспольскому Савве с 30-летием иерейской хиротонии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву с 30-летием иерейской хиротонии.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Савве, архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 30-летием иерейской хиротонии.
Пройдя школу воспитания в Большой келье Преподобного и дав иноческие обеты в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, три десятилетия назад Вы сподобились принять сан священника. В минувшие годы Вам довелось исполнять различные послушания, возлагаемые на Вас Священноначалием, среди которых особое место занимало руководство Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
Ныне Вы с усердием и ответственностью совершаете архипастырское служение на Приднестровской земле. Отрадно отметить, что, управляя епархией, Вы проявляете деятельную заботу о развитии приходской жизни, уделяете внимание вопросам христианского просвещения и духовно-нравственного воспитания людей, вносите свой вклад в созидание межнационального мира и общественного согласия.
Молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейших архипастырских трудах на благо Святой Церкви.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 5 января 2017
- 4 января 2017
- 3 января 2017
- 3 января 2017
- 3 января 2017
- 1 января 2017
- 1 января 2017