Патриаршее поздравление архиепископу Тираспольскому Савве с 30-летием иерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву с 30-летием иерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву с 30-летием иерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Савве, архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 30-летием иерейской хиротонии.

Пройдя школу воспитания в Большой келье Преподобного и дав иноческие обеты в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, три десятилетия назад Вы сподобились принять сан священника. В минувшие годы Вам довелось исполнять различные послушания, возлагаемые на Вас Священноначалием, среди которых особое место занимало руководство Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

Ныне Вы с усердием и ответственностью совершаете архипастырское служение на Приднестровской земле. Отрадно отметить, что, управляя епархией, Вы проявляете деятельную заботу о развитии приходской жизни, уделяете внимание вопросам христианского просвещения и духовно-нравственного воспитания людей, вносите свой вклад в созидание межнационального мира и общественного согласия.

Молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейших архипастырских трудах на благо Святой Церкви.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ