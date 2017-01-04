Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти святителя Петра, всея России чудотворца, после Литургии в Успенском соборе Московского Кремля
- 4 января
- 10:00
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла первому заместителю председателя Правительства России И.И. Шувалову с 50-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова с 50-летием со дня рождения.
Уважаемый Игорь Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем.
Многие годы Вы посвятили служению Отечеству на различных высоких и ответственных постах. Ваш профессионализм и активная жизненная позиция снискали Вам уважение коллег.
Признателен Вам за внимание к деятельности Русской Православной Церкви и ее социально значимым инициативам. Надеюсь, что и впредь наше соработничество будет приносить добрые плоды.
Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, мира, долголетия, щедрой помощи Божией и новых свершений в наступившем году.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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