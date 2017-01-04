Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла первому заместителю председателя Правительства России И.И. Шувалову с 50-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова с 50-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова с 50-летием со дня рождения.

Уважаемый Игорь Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем.

Многие годы Вы посвятили служению Отечеству на различных высоких и ответственных постах. Ваш профессионализм и активная жизненная позиция снискали Вам уважение коллег.

Признателен Вам за внимание к деятельности Русской Православной Церкви и ее социально значимым инициативам. Надеюсь, что и впредь наше соработничество будет приносить добрые плоды.

Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, мира, долголетия, щедрой помощи Божией и новых свершений в наступившем году.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ