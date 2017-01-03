Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти святителя Петра, всея России чудотворца, после Литургии в Успенском соборе Московского Кремля

3 января, в день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

3 января 2017 года, в день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся честные мощи святителя. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с праздником — днем памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси!

Святитель скончался в далеком 1326 году и был погребен в строящемся Успенском соборе, в каменном гробу, который сам себе приуготовил. Строительство собора было мечтой митрополита Петра, его заповедью Московскому князю, потому что святитель понимал: возведение собора навсегда утвердит в граде Москве Первосвятительскую кафедру митрополитов, а затем и Патриархов Московских и всея Руси. Ведь святитель Петр был свидетелем тяжелейшего периода нашей истории, когда разгромленный Киев потерял всякую возможность быть Первопрестольным градом. Когда его предшественник, митрополит Максим, в 1299 году покинул Киев и переехал во Владимир, то сделал это не по своей прихоти, а потому что невозможно было оставаться в городе с разрушенными стенами, который постоянно подвергался набегам татар и различного рода злоумышленников. Киев потерял возможность быть столицей всея Руси, и владыка Максим решил перенести свою кафедру во Владимир-на-Клязьме.

Как и в наше время, Русь претерпевала тогда давление извне и изнутри. Некие силы стремились уничтожить единое государство, причем угроза исходила не столько извне, сколько изнутри — от гордыни, от желания удельных князей быть первыми, от их стремления иметь столицей Руси место своего княжения. В то время самое процветающее из княжеств, Галицкое (это нынешняя Западная Украина) претендовало на то, чтобы быть великим княжеством, и князь Галицкий Юрий направил Петра, игумена обители, прославившегося своими подвигами, в Константинополь с богатыми дарами и просьбой создать еще одну митрополию на территории Руси — Южнорусскую, с тем чтобы Петр был поставлен митрополитом для этой части Руси. В это время во Владимире умирает святитель Максим, и действительно возникает необходимость поставить нового митрополита. Тогда Патриарх Константинопольский Афанасий принимает мудрое решение не откликаться на просьбу князя Галицкого Юрия и не создавать еще одной митрополии, а возвести на Киевский престол игумена Петра.

Став митрополитом Киевским и всея Руси, святитель Петр устремляется в Киев, желая совершать там свое Первосвятительское служение. Однако он смог прожить в Киеве лишь год, с большой опасностью для жизни, и понял: то, что совершил его предшественник митрополит Максим, было исполнено большого смысла. Невозможно управлять Церковью и сохранять ее единство, буквально каждый день рискуя жизнью. Невозможно вершить дела во граде, подверженном постоянным нашествиям врагов. И святитель Петр через год после поставления митрополитом окончательно переносит свою кафедру во Владимир. Но и здесь святитель столкнулся с грехом человеческим — с тщеславием и гордыней, с желанием поставить себя выше других, что действительно было характерно для некоторых удельных князей. Эта борьба за первенство особенно ярко проявилась в политике тверских князей — Михаила, а потом и Александра, которые возжелали великого княжения, и от святителя Петра во многом зависело, осуществятся ли эти амбиции.

Тогда святитель Петр совершает поступок, который в то время не мог понять не только князь Тверской Александр, но и многие другие. Вместо того чтобы из Владимира ехать в усиливающуюся Тверь, святитель едет в небольшой град Москву. Прибывает сюда, к князю Ивану Калите, и переносит в Москву из Владимира митрополичью кафедру всея Руси. А для того чтобы кафедра была утверждена навеки, он повелевает князю Иоанну возвести величественный Успенский собор, но, как уже было сказано, он не дождался завершения строительства и через год после закладки сего величественного храма отошел ко Господу.

Успенский собор — творение святителя Петра. Мы молимся в храме его надежды, мы молимся в храме, где он утвердил Первопрестольную кафедру всея Руси. Все служение святителя Петра сопровождалось борьбой за духовное и политическое единство Руси. Будучи уроженцем Малороссии, Волыни, святитель, взойдя на Киевскую кафедру и перенеся ее во Владимир, осознал, что для сохранения единства Руси будет полезнее, чтобы Первопрестольным градом стал град Москва, и совершил это великое деяние. Без святителя Петра не было бы Москвы как столицы всея Руси. Это он — духовный основатель столицы. Не княжества, которое было до него очень слабым и мало чем отличалось от других, а подлинной столицы, ведь где был духовный центр, там утвердился и политический центр.

И сегодня, когда многие силы снова пытаются разорвать духовное пространство Руси, когда обращаются и к Патриарху Константинопольскому с требованием об отделении от Первопрестольного града Москвы, когда стремление разделить Русь пытаются усугубить еще и церковным расколом, — звучит наша молитва святителю Петру. Он эту молитву принимает и слышит, как, может быть, никто другой из святых угодников, потому что вся его жизнь была посвящена сохранению единства Святой Руси, преодолению разногласий князей, собиранию русского духа, утверждению русского Православия. Вот почему мы всегда так торжественно в день его кончины совершаем Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, где почивают его мощи. Его молитвами да хранит Господь землю Русскую, да хранит Господь Церковь Русскую и веру православную. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси