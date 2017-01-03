В день памяти святителя Московского Петра Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля и возглавил хиротонию архимандрита Викентия (Брылеева) во епископа Златоустовского и Саткинского

3 января, в день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля и возглавил хиротонию архимандрита Викентия (Брылеева) во епископа Златоустовского и Саткинского (Челябинская митрополия).

3 января 2017 года, в день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. В алтаре собора, основанного святителем Петром, пребывают честные мощи святого.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершал богослужение в облачениях, созданных по древнему иконописному образцу облачений святителя Петра, и с копией посоха святителя, хранящегося в Оружейной палате Кремля.

За Литургией Святейший Владыка возглавил хиротонию архимандрита Викентия (Брылеева) во епископа Златоустовского и Саткинского (Челябинская митрополия).

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Челябинский и Миасский Никодим; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; архиепископ Костромской и Нерехтский Ферапонт; епископ Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий; епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий; епископ Троицкий и Южноуральский Григорий; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря; члены Епархиального совета г. Москвы; клирики Челябинской митрополии; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров, главный федеральный инспектор по городу Москве В.А. Лавленцев.

Богослужебные песнопения исполнил праздничный хор Данилова ставропигиального монастыря (регент Г.Л. Сафонов).

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл возвел в сан митрополита архиепископа Костромского и Нерехтского Ферапонта в связи с назначением главой Костромской митрополии (определение Священного Синода от 27 декабря 2016 года, журнал № 113) и епископа Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия в связи с назначением главой Забайкальской митрополии (определение Священного Синода от 27 декабря 2016 года, журнал № 115).

Во внимание к трудам по восстановлению московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Большом Покровском Святейший Владыка удостоил настоятеля указанного храма протоиерея Антония Сафонкина права ношения палицы.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Георгия Безика, клирика московского храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес священник Илия Тягин, клирик храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове г. Москвы.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

По окончании Литургии Святейший Владыка напутствовал епископа Златоустовского и Саткинского Викентия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.

Святейший Патриарх совершил славление и молитву у раки с мощами святителя Московского Петра в алтаре Успенского собора.

Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Во внимание к усердным трудам на благо Церкви и в связи с юбилейной датой со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил настоятельницу Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря игумению Екатерину (Чайникову) орденом преподобного Евфросинии, великой княгини Московской, III степени.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси