Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Викентию (Брылееву), епископу Златоустовскому и Саткинскому

3 января, в день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, за Литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Викентия (Брылеева), клирика Челябинской епархии, во епископа Златоустовского и Саткинского. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Евфимия на служение.

3 января 2017 года, в день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, за Божественной литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Викентия (Брылеева), клирика Челябинской епархии, во епископа Златоустовского и Саткинского. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Викентия на служение.

Ныне, со смирением склонив главу пред престолом Царя славы, ты сподобился принять благодать Святого Духа, соделавшую тебя епископом Церкви Христовой. Воздай же благодарение Богу за неизреченный дар Его (2 Кор. 9:15) и внемли слову Патриарха, напутствующему тебя на предстоящее служение.

Все, что ты сейчас услышишь, да запечатлеется в сердце твоем. Говорю тебе так, потому что сам в течение сорока минувших лет всегда памятовал о наставлении, данном мне в день архиерейской хиротонии. И до сей поры оно остается для меня ценным руководством. И да поможет тебе Всемогущий Господь надлежаще исполнить все повеленное (Лк. 17:10), дабы предстать пред Ним в час Суда рабом добрым и верным (Мф. 25:21) и принять великую мзду, которая уготована пострадавшим за проповедь Евангелия (Чинопоследование архиерейской хиротонии).

Скажу тебе о трех главных составляющих епископского делания — это священнодействие, учительство и управление. Ибо все это надлежит тебе совершать, осуществляя полномочия правящего архиерея.

Сегодня ты получил от Бога великий дар, дар архиерейства. Он дан тебе для того, чтобы ты ежедневно употреблял его в дело и приносил обильные и добрые плоды. Пастыреначальник Христос призвал тебя к служению, которое является самым высоким на земле. Ты от лица народа будешь приносить Богу Бескровную Жертву благодарения. Ты от имени Господа будешь преподавать благословение и свидетельствовать о том, чтó Он через тебя, Своего посланника и преемника апостолов, будет возвещать людям.

Сегодня, когда практически на каждого человека ежедневно обрушивается поток всевозможной информации, особенно важно научить пасомых различать шум преходящего пустословия от глаголов вечной жизни, внимать слову Божию и соблюдать его (Лк. 11:28), как учит нас Евангелие Христово. Церковью тебе дано не только право свидетельствовать о евангельской Истине. Возвещать ее изо дня в день — твоя прямая обязанность. Всегда памятуй о предостережении апостола Павла, который писал: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16).

На это же указывает и 58-е апостольское правило, которое гласит: «Епископ, нерадящий о причте и людях, и не учащий их благочестию, да будет отлучен; если же останется в этом нерадении и лености, — да будет извержен». Вот насколько высока мера ответственности архиерея за вверенных его попечению клириков и паству. Они нуждаются не только в архиерейском священнодействии и научении, но и в управлении.

Именно епископ обладает полномочиями управлять врученным ему церковным уделом. Это порядок запечатлен в слове Божием и в книге Деяний, и в Первом послании апостола Павла к Тимофею (см. Деян. 20:28; 1 Тим. 5:19). Епископ обязан наблюдать за исполнением Божиих заповедей, церковных канонов и правил, руководить жизнью приходов, рукополагать и назначать священнослужителей в пределах своей епархии.

Все это и многое другое надлежит тебе делать для того, чтобы вверенная твоим заботам Златоустовская епархия развивалась и укреплялась. А укрепление означает и созидание храмов, и подготовку новых пастырей, и просветительские труды, и миссионерство, и работу с молодежью, и социальное служение, но, самое главное, изменение духовного состояния народа. Когда ты будешь видеть больше радости и света в глазах людей, это и будет свидетельством того, что труды твои не тщетны, а богоугодны и плодотворны.

Укрепляй церковное единство, утверждай православную веру, воспитывай людей в духе евангельской любви и милосердия. Где, как не в Церкви, человек может почувствовать, что он не одинок, не забыт Богом и ближними. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Имя Церкви — это имя не разделения, но единения и согласия… Церковь устроена не для того, чтобы собирающиеся в ней разделялись, но чтобы разделенные соединялись, как показывает и самое слово "собрание"», то есть εκκλησία — церковь (Беседы на первое послание к Коринфянам, Беседа 1.1 и 27.3).

Если мы зададимся вопросом: откуда эта великая сила Церкви сохранять свое единство, вопреки всем перипетиям? Откуда эта способность сопротивляться гонениям, разделениям, различным идеям и предложениям, которые в прошлом несли и сегодня нередко несут большую опасность для людей, а также для единства Церкви и дела спасения? Ответ ясен: мы черпаем эту силу не от нашего ума, не от нашего образования, не от нашего воспитания, не от нашей власти или занимаемой должности, а только от Бога, Который дарует нам ведение и Свою благодатную помощь в Таинствах Церкви.

А сколько было пролито крови на нашей земле в минувшем веке, когда разрушались монастыри и храмы, когда за веру были гонимы и уничтожались священнослужители, монашествующие и миряне! Но Господь сказал Своим ученикам, а через них и всем нам: «Дерзайте, Я победил мир» (Ин. 16:33). И мы знаем, как силой Божией Церковь живет и побеждает. Побеждает подвигом, побеждает любовью, побеждает милосердием, побеждает служением. Нам дано великое обетование, что врата ада не одолеют Ее (Мф. 16:18). Посему ободрись и с терпением и упованием на Бога исполняй свой долг: священнодействуй с благоговением, проповедуй с вдохновением, управляй с рассудительностью, помогай нуждающимся, утешай страждущих, примиряй враждующих, созидай жизнь наших современников по слову Христову, возвещай милость и правду там, где люди ослеплены ненавистью и ложью. Все что делаешь, делай от души, как для Господа, а не для человеков (Кол. 3:23).

Пусть вдохновляющим для тебя примером на предлежащем тебе епископском пути станет великий святитель Московский — митрополит Петр, чью память ныне творит Православная Церковь. Сей угодник Божий в трудные для Руси времена стремился силой мудрого слова, приправленного отеческими любовью и строгостью, увещать народ, примирять враждующих, обращать заблудших, наставлять врученную ему Господом паству в евангельских заповедях и вере Христовой.

Взирая на святительский подвиг митрополита Петра, стремись же и ты совершать возложенное на тебя служение достойно, помни о словах присяги, которую ты сегодня принародно произнес, помни о высочайшей мере ответственности за вверяемых твоему попечению людей. И да споспешествует тебе Бог в трудах твоих.

Теперь же, приняв от меня епископский жезл и призвав имя Господне, благослови предстоящих людей, вместе с нами возносивших молитвы о ниспослании тебе обильных даров Святого Духа в Таинстве архиерейской хиротонии.

Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси