Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича Романова

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича Романова.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича Романова.

Ф.А. Романовой

Уважаемая Феодора Алексеевна!

С печалью воспринял известие о кончине князя Дмитрия Романовича Романова.

С особой признательностью хотел бы отметить весомый вклад усопшего в сохранение национальной исторической памяти, в частности в увековечение памяти и популяризацию наследия Дома Романовых, в распространение за рубежом знаний о духовных и культурных традициях нашего народа и укрепление международных гуманитарных связей.

Храню теплые воспоминания о нашей последней с ним встрече и живом личном общении в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в октябре минувшего года.

Возношу молитвы Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он принял душу новопреставленного раба Своего Димитрия, простил ему всякие прегрешения, вселил во обители небесные, идеже праведнии упокояются, а Вам и все родным и близким ниспослал утешение и силы достойно преодолеть постигшее вас испытание.

С глубокими соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ