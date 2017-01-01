Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю пред Рождеством Христовым после Литургии в московском храме Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах
- 1 января
- 19:55
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Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича Романова
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича Романова.
Ф.А. Романовой
Уважаемая Феодора Алексеевна!
С печалью воспринял известие о кончине князя Дмитрия Романовича Романова.
С особой признательностью хотел бы отметить весомый вклад усопшего в сохранение национальной исторической памяти, в частности в увековечение памяти и популяризацию наследия Дома Романовых, в распространение за рубежом знаний о духовных и культурных традициях нашего народа и укрепление международных гуманитарных связей.
Храню теплые воспоминания о нашей последней с ним встрече и живом личном общении в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в октябре минувшего года.
Возношу молитвы Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он принял душу новопреставленного раба Своего Димитрия, простил ему всякие прегрешения, вселил во обители небесные, идеже праведнии упокояются, а Вам и все родным и близким ниспослал утешение и силы достойно преодолеть постигшее вас испытание.
С глубокими соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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