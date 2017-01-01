В Неделю пред Рождеством Христовым Предстоятель Русской Церкви освятил храм Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах в Москве

1 января, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах в Москве и Божественную литургию в новоосвященном храме.

1 января 2017 года, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах в Москве (Большой Власьевский переулок, 2/2) и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Были освящены три престола храма: центральный ― в честь Успения Пресвятой Богородицы; правый (южный) ― в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; левый (северный) ― в честь святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский Тихон; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Тимофей Гонтар, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах; столичное духовенство.

В алтаре молился архиепископ Можайский Григорий. Среди молившихся также были сотрудники Московской Патриархии, строители, реставраторы и прихожане храма.

Богослужебные песнопения исполнил мужской хор «Протос» (регент А.И. Волощук).

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл во внимание к усердным пастырским трудам удостоил настоятеля храма Пресвятой Богородицы на Могильцах протоиерея Тимофея Гонтара права ношения креста с украшениями.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх рукоположил в сан священника диакона Иоанна Коханова, клирика храма иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес священник Владимир Стасюк, клирик Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря.

По окончании Литургии настоятель храма протоиерей Тимофей Гонтар приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону святителя Николая Чудотворца.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону святого равноапостольного великого князя Владимира.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви наградил архиепископа Можайского Григория, викария Московской епархии, орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

Первый деревянный храм на месте Успенской церкви на Могильцах появился не позднее XVI века. Нынешнее здание храма построено под руководством В.И. Баженова французским архитектором Н.Н. Леграном в 1791-1799 гг. на средства статского советника В.И. Тутолмина. Внутренняя отделка центральной части была закончена в 1806 году. Храм представлял собой обычный для архитектуры московского классицизма тип «световая ротонда на четверике».

В 1932 году храм был закрыт, в последующее время в нем располагались разные учреждения. Здание храма было изуродовано, внутри были сделаны межэтажные перекрытия, уничтожена богатая настенная роспись, пробиты дополнительные окна, снесены кресты с куполами. В 1992 году при храме была зарегистрирована православная община, но только в 2000 году, 25 декабря, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, состоялась официальная передача храма. После почти семидесятилетнего закрытия храм был передан общине в аварийном состоянии. В 2001 году, 20 мая, состоялось малое освящение придела храма в честь святителя Николая, а в день его память, 22 мая, состоялась первая Божественная литургия.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси