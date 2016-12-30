Состоялось наречение архимандрита Викентия (Брылеева) во епископа Златоустовского и Саткинского, архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии, и архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского
- 30 декабря
- 19:32
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Святейший Патриарх Кирилл встретился с командующим ВДВ России генерал-полковником А.Н. Сердюковым
30 декабря 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился генерал-полковником Андреем Николаевичем Сердюковым.
В октябре 2016 года генерал А.Н. Сердюков был назначен командующим Воздушно-десантными войсками России. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил военачальника с назначением.
В ходе дальнейшей беседы обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Церкви и армии, в том числе в подразделениях Воздушно-десантных войск.
Во встрече принял участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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