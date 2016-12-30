Святейший Патриарх Кирилл встретился с командующим ВДВ России генерал-полковником А.Н. Сердюковым

30 декабря в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл встретился с командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником А.Н. Сердюковым.

30 декабря 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился генерал-полковником Андреем Николаевичем Сердюковым.

В октябре 2016 года генерал А.Н. Сердюков был назначен командующим Воздушно-десантными войсками России. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил военачальника с назначением.

В ходе дальнейшей беседы обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Церкви и армии, в том числе в подразделениях Воздушно-десантных войск.

Во встрече принял участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси