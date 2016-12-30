30 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Святейший Патриарх Кирилл вручил награды сотрудникам Московской Патриархии, отмечавшим знаменательные даты в 2016 году.

30 декабря 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил награды сотрудникам Московской Патриархии, отмечавшим в уходящем году знаменательные даты в своей жизни.

Предстоятель Русской Православной Церкви, поздравляя награжденных, поблагодарил их за труды на благо Церкви. «Чем больше у нас задач, которые возникают в повестке дня Московской Патриархии и наших синодальных учреждений, тем больше понимаешь значение всех тех тружеников, которые ежедневно вносят свой вклад в великое дело управления всей нашей Церковью», — подчеркнул Святейший Владыка.

Служение каждого сотрудника Московской Патриархии, вне зависимости от того, высокую он должность занимает или рядовую, имеет важное значение, отметил Святейший Патриарх: «В совокупности весь наш большой коллектив Московской Патриархии и всех учреждений, которые она объединяет, делает очень большое дело, без которого невозможно никакое реальное движение вперед».

По словам Его Святейшества, это движение вперед вполне очевидно. «Замечаем это движение не только мы — по отчетам, по анализу ситуации в Церкви, но и внешний мир, который по-разному на это реагирует — кто-то положительно и с энтузиазмом, у кого-то это вызывает негативное отношение», — добавил Святейший Патриарх.

«Но для нас важно идти по милости Божией тем путем, который Господь нам указал. Я рад, что по этому пути я иду вместе со всеми вами. Храни вас Господь!» — сказал в завершение Предстоятель Русской Церкви.

От лица награжденных со словами благодарности к Предстоятелю Русской Церкви обратился священник Андрей Шумкин, помощник руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, настоятель строящегося храма святителя Николая Мирликийского в Щукине г. Москвы.

Наград Русской Православной Церкви были удостоены следующие клирики и сотрудники Московской Патриархии:

М.В. Ильичев, заведующий Юридической службой Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения и 20-летием трудовой деятельности в Московской Патриархии ― ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени;

диакон Александр Быстров, иподиакон Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 40-летием со дня рождения ― медали святого благоверного князя Даниила Московского;

монахиня Даниила (Козырева), сотрудница Московской Патриархии, во внимание к трудам на благо Святой Церкви, в связи с юбилейной датой со дня рождения и 25-летием трудовой деятельности в Московской Патриархии ― медали преподобного Серафима Саровского;

Ю.Н. Жарко, художник-реставратор Московской Патриархии, во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 20-летием трудовой деятельности в Московской Патриархии ― медали преподобного Андрея Иконописца;

священник Андрей Шумкин, помощник руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, в связи с 35-летием со дня рождения ― Патриаршей грамоты;

иерей Николай Головинов, специалист Управления делами Московской Патриархии, в связи с 10-летием работы в Московской Патриархии ― Патриаршей грамоты;

диакон Сергий Калашников, специалист Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, в связи с 10-летием работы в Московской Патриархии ― Патриаршей грамоты;

Л.Н. Капитанова, референт Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, в связи с юбилейной датой со дня рождения ― Патриаршей грамоты;

Е.Е. Жуковская, специалист аппарата Межсоборного присутствия, в связи с 10-летием работы в Московской Патриархии ― Патриаршей грамоты;

И.В. Ясенков, сотрудник Административного секретариата Московской Патриархии, в связи с 60-летием со дня рождения ― Патриаршей грамоты.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси