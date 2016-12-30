Святейший Патриарх Кирилл вручил награды сотрудникам Московской Патриархии, отмечавшим знаменательные даты в 2016 году
- 30 декабря
- 17:14
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Состоялось наречение архимандрита Викентия (Брылеева) во епископа Златоустовского и Саткинского, архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии, и архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского
30 декабря 2016 года в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Викентия (Брылеева), клирика Челябинской епархии, во епископа Златоустовского и Саткинского, архимандрита Сергия (Телиха), клирика Таллинской епархии, во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии, и архимандрита Алексия (Елисеева), клирика Русской духовной миссии в Иерусалиме, во епископа Галичского и Макарьевского.
Чин наречения состоялся в соответствии с определениями Священного Синода от 27 декабря 2016 года (журналы №№ 112, 113, 114).
Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; архиепископ Костромской и Нерехтский Ферапонт; епископ Дмитровский Феофилакт; епископ Подольский Тихон; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии.
Избранные к архиерейскому служению священнослужители обратились к Святейшему Патриарху Кириллу и сослужившим Его Святейшеству архипастырям со ставленническими словами.Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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