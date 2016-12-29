Святейший Патриарх Кирилл принял участие в торжественном новогоднем приеме в Кремле
- 29 декабря
- 10:00
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Патриаршее поздравление архиепископу Калининградскому Серафиму с 55-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима с 55-летием со дня рождения.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Серафиму, архиепископу Калининградскому и Балтийскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения.
Долгие годы Вы со тщанием и ревностью о славе Божией совершаете церковное служение. Господь судил Вам потрудиться на различных ответственных поприщах: Вы подвизались в Даниловом монастыре в Москве, а затем в Русской духовной миссии в Иерусалиме, несли послушание в Отделе внешних церковных связей, заведуя сектором православного паломничества.
Видя Ваше искреннее желание отдавать все свои силы и дарования делу проповеди Евангелия, Премудрый Владыка мира призвал Вас к высокому архипастырскому служению. Много лет Вы усердно помогали мне в качестве викарного епископа управлять Калининградской епархией, вносили свой весомый вклад в должное устроение церковной жизни в регионе. Ныне на Вас лежит сугубая ответственность: промыслом Вседержителя, явленным в решении Священноначалия, Вы стали правящим архиереем епархии.
Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, радости о Господе и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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