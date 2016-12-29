Патриаршее поздравление архиепископу Калининградскому Серафиму с 55-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима с 55-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима с 55-летием со дня рождения.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Серафиму, архиепископу Калининградскому и Балтийскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения.

Долгие годы Вы со тщанием и ревностью о славе Божией совершаете церковное служение. Господь судил Вам потрудиться на различных ответственных поприщах: Вы подвизались в Даниловом монастыре в Москве, а затем в Русской духовной миссии в Иерусалиме, несли послушание в Отделе внешних церковных связей, заведуя сектором православного паломничества.

Видя Ваше искреннее желание отдавать все свои силы и дарования делу проповеди Евангелия, Премудрый Владыка мира призвал Вас к высокому архипастырскому служению. Много лет Вы усердно помогали мне в качестве викарного епископа управлять Калининградской епархией, вносили свой весомый вклад в должное устроение церковной жизни в регионе. Ныне на Вас лежит сугубая ответственность: промыслом Вседержителя, явленным в решении Священноначалия, Вы стали правящим архиереем епархии.

Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, радости о Господе и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ