В Москве завершилось последнее в 2016 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда отметил основные темы последнего в уходящем году заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося сегодня в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

27 декабря 2016 года в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда отметил основные темы, рассмотренные на заседании.

Как отметил В.Р. Легойда, перед началом заседания Святейший Патриарх и члены Священного Синода совершили литию по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Святейший Патриарх выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и всему российскому народу. По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, авиакатастрофа под Сочи — это трагедия, которая глубоко ранила сердца абсолютного большинства граждан.

«Погибли люди, о которых можно говорить как о неких символах нашей национальной жизни, как о нашей гордости. Ведь ансамбль Александрова был не просто музыкальным ансамблем — это было лицо Вооруженных сил страны, это было выражение патриотизма, их служение всегда вызывало подъем духа в людях, мобилизовало на совершение добрых дел и подвигов», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

«Нельзя не вспомнить и Елизавету Глинку, врача, которая самоотверженно трудилась, помогая детям, особенно в связи с тяжелым конфликтом на востоке Украины», — добавил Святейший Владыка.

В рамках заседания члены Священного Синода заслушали доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия о юбилейных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам В.Р. Легойды, члены Синода с удовлетворением отметили участие в торжествах официальных делегаций всех Поместных Православных Церквей и поблагодарили их Предстоятелей за личное участие в юбилейных мероприятиях или направление в Россию официальных делегаций.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси проинформировал членов Священного Синода о совершенных им в ноябре и декабре визитах в Корсунскую, Калининградскую, Черняховскую и Санкт-Петербургскую епархии. В рамках заседания Предстоятель Русской Православной Церкви также выступил с сообщениями о проведении в Москве XX Всемирного русского народного собора и о работе Высшего Церковного Совета во второй половине 2016 года.

Как отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в ходе заседания Священного Синода его члены также заслушали доклады о состоявшихся в завершающемся году VI Общецерковном съезде по социальному служению, II Международном православном студенческом форуме, Всероссийском фестивале достижений молодежи «Славим Отечество», а также Международном съезде регентов и певчих Русской Православной Церкви.

В.Р. Легойда указал, что Священный Синод счел важным регулярное проведение съездов регентов и певчих и постановил образовать при Патриархе Московском и всея Руси Церковно-общественный совет по развитию русского церковного пения. Как отметил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главой Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения Синодом был назначен протоиерей Александр Агейкин.

Очень важным назвал В.Р. Легойда утверждение Священным Синодом «Последование покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе (аборте)». Текст последования отправлен в Издательство Московской Патриархии для включения в молитвословы.

Представитель Церкви указал, что в рамках обсуждения вопросов, касающихся системы духовного образования, члены Священного Синода рассмотрели и утвердили «Положение о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом» и «Положение о курсах повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви». На заседании было также принято решение о назначении заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Михаила Вахрушева.

В.Р. Легойда подчеркнул, что, в рамках продолжения работы по разукрупнению епархий, Священный Синод постановил выделить из состава Челябинской епархии Златоустовскую епархию, а из состава Костромской епархии — Галичскую епархию, с образованием Костромской митрополии, включающей в себя две вышеуказанные епархии. «Епископом Галичским и Макарьевским избран иеромонах Алексий (Елисеев), клирик Русской духовной миссии в Иерусалиме, а епископом Златоустовским и Саткинским — игумен Викентий (Брылеев), клирик Челябинской епархии», — сказал В.Р. Легойда.

Священный Синод также принял решение о проведении в наступающем году Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Как сообщил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Собор состоится с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, а его открытие будет приурочено к 100-летнему юбилею Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.

«Для участия в летней сессии Священного Синода 2017 года (март-август) приглашены митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, митрополит Астраханский и Камызякский Никон, епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков», — отметил В.Р. Легойда.

«Также, согласно действующему порядку, Священный Синод утвердил журналы Белорусского экзархата и Среднеазиатского Митрополичьего округа», — заключил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru