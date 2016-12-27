Участники заседания Священного Синода молитвенно почтили память архиепископа Амвросия (Щурова)

27 декабря, в перерыве заседания Священного Синода, в домовом храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре была совершена лития по почившему 8 ноября архиепископу Амвросию (Щурову).

27 декабря 2016 года, в перерыве заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, в домовом храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре была совершена лития по почившему 8 ноября архиепископу Амвросию (Щурову).

За богослужением молились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Священного Синода.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси