Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода
- 27 декабря
- 16:36
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Участники заседания Священного Синода молитвенно почтили память архиепископа Амвросия (Щурова)
27 декабря 2016 года, в перерыве заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, в домовом храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре была совершена лития по почившему 8 ноября архиепископу Амвросию (Щурову).
За богослужением молились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Священного Синода.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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