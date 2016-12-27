Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода

27 декабря в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла началось последнее в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

27 декабря 2016 года в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось последнее в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Перед началом заседания Святейший Патриарх Кирилл и члены Священного Синода совершили литию по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ.

По завершении литии Предстоятель Русской Православной Церкви представил повестку дня заседания.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский Елисей, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси