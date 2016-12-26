Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам инославных церквей с праздником Рождества Христова

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных церквей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных церквей. Среди адресатов поздравительных посланий ― Папа Римский Франциск, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, председатель Совета Евангелической Церкви в Германии епископ Генрих Бедфорд-Штром и другие. В поздравлении говорится:

Примите мои сердечные поздравления с праздником Рождества Христова.

В сию светозарную ночь, исполненную ангельского ликования, «Создатель мира родился из девственного чрева, и Сотворивший все стихии стал Сыном Той, Которую Сам прежде создал» (святитель Лев Великий, Слово VI на Рождество Христово). Воспевая неизреченное человеколюбие Господа Иисуса, воплотившегося ради нашего спасения, будем стремиться своей добродетельной жизнью прославлять Его святое имя среди людей.

Желаю Вам радости о родившемся Христе и многой Его помощи в совершаемом Вами высоком служении.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ