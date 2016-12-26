Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам VIII Московского международного «Парамузыкального фестиваля»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам VIII Московского международного «Парамузыкального фестиваля».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам VIII Московского международного «Парамузыкального фестиваля».

Организаторам, участникам и гостям VIII Московского международного «Парамузыкального фестиваля»

Дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас, собравшихся в столице России для участия в VIII Московском международном «Парамузыкальном фестивале».

Отрадно отметить, что эта добрая, социально значимая инициатива, осуществляемая при поддержке Министерства культуры России, воплощается в жизнь. Благодаря фестивалю многие одаренные дети, несмотря на некоторые физические ограничения, имеют возможность приобщаться к миру прекрасного и развивать свои музыкальные способности. Занятие искусством оказывает благотворное влияние на человека, формирует и воспитывает личность, преображает и возвышает душу.

Выражаю надежду на дальнейшее развитие Парамузыкального фестиваля и желаю вам крепости сил, помощи Божией, вдохновения и творческих успехов.

Благословение Господне да пребывает со всеми вами.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ