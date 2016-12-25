26 декабря во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла завтра, 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Утром 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря близ Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту воздушного судна находились 92 человека.

За Божественной литургией в храме свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву о упокоении погибших.

По благословению Святейшего Патриарха завтра, 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси