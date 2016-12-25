26 декабря во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России
- 25 декабря
- 16:30
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Предстоятель Русской Церкви освятил храм свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы и возглавил хиротонию архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского
25 декабря 2016 года, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, святых праотец, день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святителя Спиридона Тримифунтского ― Патриаршего подворья в Нагатинском Затоне г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Новый храм был возведен в рамках Программы строительства православных храмов в столице. 27 марта 2012 года после освящения закладного камня в основание храма свт. Спиридона Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Храмы строятся в воспоминание о наших порушенных святынях. Однако на тех местах, где стояли древние московские храмы, по многим причинам не всегда возможно построить новый храм. Так же случилось и с храмом святителя Спиридона Тримифунтского на улице Спиридоновка (бывшая улица Алексея Толстого), в самом центре Москвы, — замечательный старинный намоленный храм был взорван. Основывая храм святителя Спиридона Тримифунтского на этом месте, мы, в том числе, создаем храм в память той разрушенной святыни».
За Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского, викария Липецкой епархии.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Липецкий и Задонский Никон; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Елецкий и Лебедянский Максим; епископ Валуйский и Алексеевский Савва; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Олег Воробьев, благочинный Даниловского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы на Борисовских прудах г. Москвы; священник Михаил Шманов, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне; клирики Липецкой митрополии; духовенство г. Москвы.
В храме присутствовали председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин, заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.И. Сучков, префект Южного административного округа г. Москвы А.В. Челышев, глава управы района Нагатинский Затон И.П. Джиоева, руководитель художественно-производственного предприятия «Софрино» Е.А. Пархаев, строители и благотворители нового храма.
Богослужебные песнопения исполнили братский хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, регент архимандрит Глеб (Кожевников), и хор храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне, регент Анастасия Ищенко.
Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».
На малом входе Святейший Патриарх Кирилл во внимание к трудам по строительству храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы возвел настоятеля храма иерея Михаила Шманова в сан протоиерея.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.
Затем были вознесены молитвы о упокоении душ «усопших новопреставленных рабов Божиих в авиакатастрофе ныне погибших». Утром 25 декабря в акватории Черного моря вблизи Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту воздушного судна находились 92 человека.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Сергия Аюпова, клирика храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино г. Москвы, в сан иерея.
Проповедь перед причастием произнес священник Алексий Есипов, клирик храма святителя Иннокентия Московского в Бескудниково г. Москвы.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа епископа Евфимия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.
Настоятель храма протоиерей Михаил Шманов приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону святителя Спиридона Тримифунского.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви вручил митрополиту Липецкому и Задонскому Никону орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени.
Во внимание к помощи в строительстве храма святителя Спиридона Тримифунтского ― Патриаршего подворья в Нагатинском Затоне г. Москвы Святейший Владыка наградил:
- Д.А. Старостина, вице-президента Aeon Corporation, ― орденом преподобного Серафима Саровского III степени;
- А.Х. Темирова, генерального директора ООО «Сварго Групп», ― орденом Славы и чести III степени;
- Е.С. Телецкую, генерального директора ООО «ВСМ», ― орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени;
- А.В. Челышева, префекта Южного административного округа г. Москвы, ― медалью ордена Славы и чести I степени;
- И.П. Джиоеву, главу управы района Нагатинский Затон г. Москвы, ― медалью ордена преподобной Евфросинии Московской;
- С.Н. Легенькова, заведующего хозяйством храма святителя Спиридона Тримифунского, ― Патриаршей грамотой.
В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону святого равноапостольного великого князя Владимира.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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