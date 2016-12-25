Предстоятель Русской Церкви освятил храм свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы и возглавил хиротонию архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского

25 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение храма свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме. За Литургией Предстоятель возглавил хиротонию архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского, викария Липецкой епархии. После сугубой ектении Святейший Владыка вознес молитву о упокоении погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России.

25 декабря 2016 года, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, святых праотец, день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святителя Спиридона Тримифунтского ― Патриаршего подворья в Нагатинском Затоне г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Новый храм был возведен в рамках Программы строительства православных храмов в столице. 27 марта 2012 года после освящения закладного камня в основание храма свт. Спиридона Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Храмы строятся в воспоминание о наших порушенных святынях. Однако на тех местах, где стояли древние московские храмы, по многим причинам не всегда возможно построить новый храм. Так же случилось и с храмом святителя Спиридона Тримифунтского на улице Спиридоновка (бывшая улица Алексея Толстого), в самом центре Москвы, — замечательный старинный намоленный храм был взорван. Основывая храм святителя Спиридона Тримифунтского на этом месте, мы, в том числе, создаем храм в память той разрушенной святыни».

За Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского, викария Липецкой епархии.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Липецкий и Задонский Никон; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Елецкий и Лебедянский Максим; епископ Валуйский и Алексеевский Савва; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Олег Воробьев, благочинный Даниловского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы на Борисовских прудах г. Москвы; священник Михаил Шманов, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне; клирики Липецкой митрополии; духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин, заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.И. Сучков, префект Южного административного округа г. Москвы А.В. Челышев, глава управы района Нагатинский Затон И.П. Джиоева, руководитель художественно-производственного предприятия «Софрино» Е.А. Пархаев, строители и благотворители нового храма.

Богослужебные песнопения исполнили братский хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, регент архимандрит Глеб (Кожевников), и хор храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне, регент Анастасия Ищенко.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл во внимание к трудам по строительству храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы возвел настоятеля храма иерея Михаила Шманова в сан протоиерея.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Затем были вознесены молитвы о упокоении душ «усопших новопреставленных рабов Божиих в авиакатастрофе ныне погибших». Утром 25 декабря в акватории Черного моря вблизи Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту воздушного судна находились 92 человека.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Сергия Аюпова, клирика храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино г. Москвы, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес священник Алексий Есипов, клирик храма святителя Иннокентия Московского в Бескудниково г. Москвы.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа епископа Евфимия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.

Настоятель храма протоиерей Михаил Шманов приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону святителя Спиридона Тримифунского.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви вручил митрополиту Липецкому и Задонскому Никону орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

Во внимание к помощи в строительстве храма святителя Спиридона Тримифунтского ― Патриаршего подворья в Нагатинском Затоне г. Москвы Святейший Владыка наградил:

Д.А. Старостина, вице-президента Aeon Corporation, ― орденом преподобного Серафима Саровского III степени;

А.Х. Темирова, генерального директора ООО «Сварго Групп», ― орденом Славы и чести III степени;

Е.С. Телецкую, генерального директора ООО «ВСМ», ― орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени;

А.В. Челышева, префекта Южного административного округа г. Москвы, ― медалью ордена Славы и чести I степени;

И.П. Джиоеву, главу управы района Нагатинский Затон г. Москвы, ― медалью ордена преподобной Евфросинии Московской;

С.Н. Легенькова, заведующего хозяйством храма святителя Спиридона Тримифунского, ― Патриаршей грамотой.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону святого равноапостольного великого князя Владимира.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси