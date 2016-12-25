26 декабря во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России
- 25 декабря
- 14:00
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Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. На борту находились 92 человека.
Родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем 25 декабря 2016 года
Дорогие братья и сестры!
Болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о крушении самолета Министерства обороны Российской Федерации, произошедшем в акватории Черного моря этим утром.
Катастрофа унесла жизни 92 человек, большинство из которых составляли члены Академического ансамбля Российской армии им. А.В. Александрова во главе с его художественным руководителем, а также государственные и общественные деятели, направлявшиеся в Сирию, чтобы поздравить наших военнослужащих с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и поддержать их в нелегком ратном служении. «Неисповедимы судьбы Божии и неисследимы пути Его» (Рим. 11:33). Мы верим и надеемся, что Господь с любовью примет души новопреставленных рабов Своих, ибо, по славу Священного Писания, Он Сам есть любовь (1 Ин. 4:8).
Возношу молитвы Милосердному Владыке об упокоении почивших в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Да утешит Бог скорбь всех, кого коснулась эта страшная трагедия, и укрепит силы родных и близких погибших достойно перенести ниспосланное испытание.
С глубокими соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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