Патриаршее поздравление митрополиту Курскому Герману с 60-летием со дня рождения
- 24 декабря
- 10:30
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Азербайджана И.Г. Алиеву с 55-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева с 55-летием со дня рождения.
Его Превосходительству Ильхаму Гейдару оглы Алиеву, Президенту Азербайджанской Республики
Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглы!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием.
В мире Вас знают как опытного политика и настоящего профессионала, способного решать самые непростые вопросы. Продолжая дело своего отца, уважаемого Гейдара Алирза оглы, Вы самоотверженно совершаете высокое государственное служение на благо Родины и народа.
Сегодня Азербайджан активно развивается в социально-экономическом и в культурном планах. Отрадно свидетельствовать, что немалое внимание в своей работе Вы уделяете поддержке межнационального и межрелигиозного мира в Республике.
Выражаю надежду на укрепление плодотворного взаимодействия государственной власти и Бакинской епархии Русской Православной Церкви, направленного на сохранение в обществе гражданского согласия и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, душевного мира и успехов во всех благих делах и начинаниях.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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