Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Азербайджана И.Г. Алиеву с 55-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева с 55-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева с 55-летием со дня рождения.

Его Превосходительству Ильхаму Гейдару оглы Алиеву, Президенту Азербайджанской Республики

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглы!

Сердечно поздравляю Вас с 55-летием.

В мире Вас знают как опытного политика и настоящего профессионала, способного решать самые непростые вопросы. Продолжая дело своего отца, уважаемого Гейдара Алирза оглы, Вы самоотверженно совершаете высокое государственное служение на благо Родины и народа.

Сегодня Азербайджан активно развивается в социально-экономическом и в культурном планах. Отрадно свидетельствовать, что немалое внимание в своей работе Вы уделяете поддержке межнационального и межрелигиозного мира в Республике.

Выражаю надежду на укрепление плодотворного взаимодействия государственной власти и Бакинской епархии Русской Православной Церкви, направленного на сохранение в обществе гражданского согласия и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, душевного мира и успехов во всех благих делах и начинаниях.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ