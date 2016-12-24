Патриаршее поздравление митрополиту Курскому Герману с 60-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Курского и Рыльского Германа с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Курского и Рыльского Германа с 60-летием со дня рождения.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Герману, митрополиту Курскому и Рыльскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 60-летием со дня рождения.

Многие годы жизни Вы посвятили жертвенному служению Господу Иисусу, стремясь на всяком месте своих трудов быть «делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Промыслитель мира призрел на Вашу ревность о вящей славе Божией и сподобил принять жребий епископства. Сознавая всю тяжесть возложенной на Вас ответственности, Вы с усердием совершали архипастырское служение на земле Якутии. Ныне же Вашим заботам вверена Курская епархия. Отрадно свидетельствовать, что за минувшие годы немало было сделано Вами для успешного развития различных направлений церковной миссии и духовно-нравственного возрастания клира и паствы.

Во внимание к Вашим трудам и в связи в отмечаемой Вами знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского II степени.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, душевного мира и помощи Божией в Вашем дальнейшем архипастырском служении на благо Матери-Церкви.

С любовью о Господе Иисусе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ