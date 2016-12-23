Святейший Патриарх Кирилл подвел итоги Первосвятительского служения в 2016 году
- 23 декабря
- 12:52
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Святейший Патриарх Кирилл встретился с новоназначенным губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым
23 декабря 2016 года в Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым и председателем Правительства Ярославской области Д.А. Степаненко.
Приветствуя Д.Ю. Миронова, Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил его с назначением на высокий пост губернатора.
По словам Его Святейшества, Ярославль и Ярославская земля занимают особое место среди русских городов и регионов, с одной стороны, в силу своего географического положения и экономического потенциала, а с другой — благодаря своей богатой истории.
«Город Ростов, который входит в состав Ярославской области, — это тот город, который одним из первых стал православным на всей территории Киевской Руси. А город Ярославль, основанный Ярославом Мудрым, является великим свидетельством единства всего нашего народа, включая русский и украинский народы, которые принадлежали одной стране, одной исторической общности людей», — отметил Святейший Патриарх.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия Церкви и государства в Ярославской области.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016