Святейший Патриарх Кирилл встретился с новоназначенным губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым

23 декабря в Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым и председателем Правительства Ярославской области Д.А. Степаненко.

23 декабря 2016 года в Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым и председателем Правительства Ярославской области Д.А. Степаненко.

Приветствуя Д.Ю. Миронова, Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил его с назначением на высокий пост губернатора.

По словам Его Святейшества, Ярославль и Ярославская земля занимают особое место среди русских городов и регионов, с одной стороны, в силу своего географического положения и экономического потенциала, а с другой — благодаря своей богатой истории.

«Город Ростов, который входит в состав Ярославской области, — это тот город, который одним из первых стал православным на всей территории Киевской Руси. А город Ярославль, основанный Ярославом Мудрым, является великим свидетельством единства всего нашего народа, включая русский и украинский народы, которые принадлежали одной стране, одной исторической общности людей», — отметил Святейший Патриарх.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия Церкви и государства в Ярославской области.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси