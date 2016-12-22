Ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы завершило свою работу

22 декабря завершилось ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы, которое проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.
Ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы завершило свою работу

22 декабря 2016 года завершилось ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы, которое проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

Епархиальное собрание одобрило деятельность Епархиального совета г. Москвы в 2014-2016 годах и продлило полномочия действующих членов Епархиального совета на три года. Собрание поддержало назначение протоиерея Кирилла Шевцова вторым секретарем Епархиального совета, а также изменения в структуре и составе епархиальных комиссий и отделов при Епархиальном совете.

Участники Епархиального собрания поддержали предложение Святейшего Патриарха Кирилла проводить общеепархиальные конференции и семинары по вопросам пастырской практики.

Предстоятель Русской Православной Церкви выступил на собрании с докладом, посвященным различным аспектам церковной жизни Первопрестольного града.

По завершении доклада Святейшего Владыки председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря епископ Егорьевский Тихон выступил с сообщением о ходе генетических исследований екатеринбургских останков в сравнении с останками государя императора Александра III, которые были извлечены из гробницы в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга с согласия Президента России В.В. Путина при поддержке Следственного комитета и других организаций.

Игумения Ксения (Чернега) выступила по теме законодательства, связанного со статусом кладбищ, находящихся на территории приходов Русской Православной Церкви.

Состоялось обсуждение актуальных проблем церковной жизни, в ходе которого священнослужители имели возможность задать Предстоятелю Русской Православной Церкви различные вопросы.

Затем было принято постановление Епархиального собрания, которое огласил председатель редакционной комиссии собрания епископ Егорьевский Тихон.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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