Ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы завершило свою работу

22 декабря завершилось ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы, которое проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

22 декабря 2016 года завершилось ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы, которое проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

Епархиальное собрание одобрило деятельность Епархиального совета г. Москвы в 2014-2016 годах и продлило полномочия действующих членов Епархиального совета на три года. Собрание поддержало назначение протоиерея Кирилла Шевцова вторым секретарем Епархиального совета, а также изменения в структуре и составе епархиальных комиссий и отделов при Епархиальном совете.

Участники Епархиального собрания поддержали предложение Святейшего Патриарха Кирилла проводить общеепархиальные конференции и семинары по вопросам пастырской практики.

Предстоятель Русской Православной Церкви выступил на собрании с докладом, посвященным различным аспектам церковной жизни Первопрестольного града.

По завершении доклада Святейшего Владыки председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря епископ Егорьевский Тихон выступил с сообщением о ходе генетических исследований екатеринбургских останков в сравнении с останками государя императора Александра III, которые были извлечены из гробницы в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга с согласия Президента России В.В. Путина при поддержке Следственного комитета и других организаций.

Игумения Ксения (Чернега) выступила по теме законодательства, связанного со статусом кладбищ, находящихся на территории приходов Русской Православной Церкви.

Состоялось обсуждение актуальных проблем церковной жизни, в ходе которого священнослужители имели возможность задать Предстоятелю Русской Православной Церкви различные вопросы.

Затем было принято постановление Епархиального собрания, которое огласил председатель редакционной комиссии собрания епископ Егорьевский Тихон.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси