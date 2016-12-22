Святейший Патриарх Кирилл предложил заменить обычай преподносить Предстоятелю на праздники цветы сбором средств в пользу социальных учреждений

Накануне своего 70-летия Святейший Патриарх Кирилл попросил настоятелей московских приходов не дарить ему цветы, а направить средства, сэкономленные на покупке цветов, Центральной клинической больнице свт. Алексия. В ходе Епархиального собрания г. Москвы Святейший Владыка поблагодарил московские приходы за оказанную больнице помощь и призвал придерживаться этого же подхода и впредь.

Накануне своего 70-летия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил настоятелей московских приходов не дарить ему цветы, а направить средства, сэкономленные на покупке цветов, Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского, для приобретения медицинского оборудования для тяжелобольных людей.

В общей сложности от московских храмов на счет больницы поступило около 2,5 миллионов рублей. На эти средства было закуплено оборудование, которое позволит осуществлять бесперебойную подачу медицинского кислорода для проведения искусственной вентиляции легких пациентам во время операций и находящимся в реанимации.

22 декабря 2016 года в ходе ежегодного Епархиального собрания города Москвы Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил московские храмы за оказанную больнице помощь.

«Предлагаю придерживаться этого же подхода и впредь в те праздники, когда московские приходы обычно преподносили цветы Патриарху. Собранные средства можно было бы перечислять для целевого использования в то или иное социальное учреждение», — сказал Святейший Владыка.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси