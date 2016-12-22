Святейший Патриарх Кирилл подвел итоги Первосвятительского служения в 2016 году

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы, состоявшемся 22 декабря, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подвел итоги Предстоятельского служения в уходящем году.

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы, состоявшемся 22 декабря 2016 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подвел итоги Предстоятельского служения в уходящем году.

В 2016 году Святейший Патриарх Кирилл совершил 230 богослужений, включая богослужения, запланированные в оставшиеся до конца года дни. Среди этих богослужений — 29 освящений храмов, 16 освящений закладных камней в основание будущих церквей и иных объектов.

2-3 февраля Святейший Патриарх Кирилл возглавил Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором присутствовали более 300 архипастырей.

В прошедшем году под председательством Святейшего Владыки состоялось шесть заседаний Священного Синода и пять заседаний Высшего Церковного Совета; еще по одному заседанию каждого из этих органов церковного управления пройдет до конца декабря. Также Священный Синод дважды собирался на экстренные совещания для обсуждения ситуации, связанной с проведением Собора на Крите.

В сослужении с другими архипастырями Святейший Патриарх Кирилл совершил 12 епископских хиротоний и, как ожидается, совершит еще одну в ближайшее воскресенье.

В уходящем году в сфере межправославных отношений заметной была тема подготовки Всеправославного Собора. В январе Святейший Патриарх принял участие в Собрании Предстоятелей Православных Церквей в Шамбези. В феврале вопросы, связанные с предсоборным процессом, обсуждались на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Геноцид христианского населения, устроенный террористами на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки, стал главной причиной встречи Предстоятеля Русской Церкви с Папой Римским Франциском 12 февраля в международном аэропорту Гаваны. По итогам встречи было подписано Совместное заявление.

За истекший год Святейший Патриарх Кирилл посетил ряд стран дальнего зарубежья: Швейцарию — для участия в Собрании Предстоятелей Православных Церквей и в связи с юбилеем прихода Московского Патриархата в Цюрихе, Кубу, Парагвай, Чили, Бразилию, Грецию, Великобританию, Францию. Также Его Святейшество посетил Антарктиду. В 2016 году были совершены 23 визита в епархии на территории России. Всего же было совершено 29 визитов: шесть в епархии за рубежом и 23 на территории России.

В марте текущего года состоялся визит в Русскую Православную Церковь Святейшего Патриарха Болгарского Неофита. В Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл вручил Предстоятелю Болгарской Церкви премию Международного фонда единства православных народов.

В августе состоялся официальный визит в Русскую Церковь Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава. В праздник Успения Богородицы в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Предстоятели Русской и Чешской Церквей совершили Литургию.

В связи с 70-летием Святейшего Патриарха Кирилла в ноябре Москву посетили девять Предстоятелей Поместных Православных Церквей, а также делегации Константинопольской, Антиохийской, Румынской и Элладской Церквей с архиереями во главе.

В уходящем году отмечалось 1000-летие присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. Во многих епархиях, в том числе и Московской, прошли праздничные мероприятия, были организованы паломнические поездки, проводились научные конференции и выставки. В ряде мероприятий участие принял Святейший Патриарх Кирилл.

С 27 по 29 мая состоялась паломническая поездка на Святую Гору делегации Московского Патриархата во главе со Святейшим Патриархом. В юбилейных торжествах на Афоне принял участие Президент России В.В. Путин.

Историческим событием стало принесение с 20 августа по 24 сентября в пределы Московского Патриархата ковчега с главой преподобного Силуана Афонского и чудотворной иконы Господа Иисуса. Встреча афонских святынь 19 сентября в Москве открыла основную программу торжеств в Первопрестольном граде. Помимо культурно-просветительских мероприятий, в эти дни прошло собрание игуменов и игумений Русской Православной Церкви, в том числе, пленарное заседание под председательством Его Святейшества.

Важными событиями истекшего года стали также: XXIV Международные Рождественские чтения, VI Общецерковный съезд по социальному служению, II Международный православный студенческий форум и VII Международный фестиваль «Вера и слово», I Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл продолжает поддерживать на высоком уровне взаимоотношения Русской Православной Церкви с государствами, находящимися на территории канонической ответственности Московского Патриархата, и руководством других стран. Неоднократно Святейший Владыка встречался с Президентом России, состоялась встреча Его Святейшества с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, главами ряда других государств.

В текущем году Президент России В.В. Путин выступил с инициативой создания Общества русской словесности и обратился к Святейшему Патриарху с предложением возглавить работу этой организации. 9 марта на расширенном заседании Патриаршего совета по культуре было учреждено Общество русской словесности. 25-26 мая в Москве состоялся Первый съезд Общества.

Как правящий епископ Первопрестольного града Предстоятель регулярно встречался с мэром Москвы С.С. Собяниным. Особое внимание в общении с градоначальником уделяется реставрации храмов и монастырей, а также программе строительства новых храмов в столице.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

