Предстоятель Русской Церкви призвал упростить епархиальное делопроизводство

В ходе состоявшегося 22 декабря Епархиального собрания г. Москвы Святейший Патриарх Кирилл затронул тему оптимизации епархиального делопроизводства.

В ходе состоявшегося 22 декабря 2016 года Епархиального собрания г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что в материалах, поступивших из викариатств г. Москвы, была затронута тема, которая напрямую не связана с поручениями собраний прошлых лет, однако в значительной степени определяет текущую работу по выполнению решений всех органов церковной власти, — тема епархиального делопроизводства.

«Очевидно, что устройство больших обществ, в том числе церковного сообщества, требует определенного порядка, без которого возникает хаос. Однако в любой бюрократической системе бывают издержки», — отметил Святейший Владыка.

Предстоятель Руссской Православной Церковь рассказал, что поступило предложение «упростить схему подачи документов на имя Патриарха и подготовить памятку о порядке делопроизводства, которой викариатства, благочиния и приходы могли бы следовать при направлении тех или иных документов в епархиальное управление города Москвы». Святейший Патриарх полагает, что «это позволило бы избегать каких-то мелких оплошностей, из-за которых порой затягивается рассмотрение, казалось бы, простейшего дела; кроме того, такая памятка, имея исчерпывающий характер, позволила бы устранить возникающие порой недоумения».

По словам Его Святейшества, упрощение епархиального делопроизводства и сокращение времени, которое отнимают бюрократические процедуры, также позволит уделять больше внимания пастырской деятельности.

«Будем, дорогие братья, думать, как поработать над этой темой и сделать так, чтобы и рядовым клирикам, и отцам благочинным и настоятелям, и Преосвященным викариям, и Патриарху было легче трудиться, отдавая свое время в первую очередь богослужению, молитве и заботе о людях», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси