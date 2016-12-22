Святейший Патриарх Кирилл: Проповеднику не следует полагаться исключительно на вдохновение и риторические штампы

22 декабря, выступая на Епархиальном собрании Москвы, Святейший Патриарх Кирилл рассказал об особенностях церковной проповеди в мегаполисе.

22 декабря 2016 года, выступая на Епархиальном собрании Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал об особенностях церковной проповеди в мегаполисе.

«Несмотря на многообразие внебогослужебных форм просветительской и миссионерской деятельности, именно храмовая проповедь занимает ведущее место в деле просвещения людей светом Христовой истины», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

«Практически все столичные приходы не имеют четких границ — ни территориальных, ни соответствующих социальным, профессиональным, возрастным и многим другим различиям в обществе. Как правило, молящаяся за воскресной Литургией община весьма разнородна, — отметил Святейший Владыка. — Учительное слово, обращенное к такой многоликой и многообразной пастве, должно быть поистине универсальным. Для этого проповедник столичного прихода должен обладать широким кругозором, уметь отличать главное и непреходящее в христианском благовестии от культурных особенностей, привнесенных разными историческими эпохами или своеобразием жизни того или иного народа».

«Как и любое публичное выступление, каждое слово с амвона должно быть тщательно подготовленным. Проповеднику не следует полагаться исключительно на вдохновение и на некогда выученные риторические штампы, каким бы обширным ни был его опыт. Конечно, нельзя совершенно исключить ситуации, когда священнослужитель вынужден проповедовать экспромтом, практически без подготовки. Но экспромт удается лишь тогда, когда за немногими словами стоят многие часы вдумчивого чтения и размышления, сосредоточенная молитва», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Раз за разом выходя на амвон, проповедник начинает привыкать к мысли об авторитетности собственных слов. Но в современном обществе такая привычка таит в себе немало опасностей. За последние десятилетия серьезным образом изменилось восприятие людьми публичных выступлений, в том числе церковной проповеди, — пояснил Святейший Патриарх Кирилл. — Сегодня каждое утверждение может быть проверено простым поиском в Интернете, скорость обмена текстовыми сообщениями в социальных сетях может расширить аудиторию любого оратора до немыслимых ранее пределов. Да, прихожане в храме по-прежнему безмолвно слушают проповедника, но это совершенно не означает, что они со всем сказанным соглашаются».

«Неудачные и неуместные слова проповеди становятся соблазном для людей, мешают их спасению. Следует воздерживаться от воспроизведения в церковной проповеди не согласующихся со Священным Писанием частных и личных мнений, псевдонаучных мифов, новостей, слухов и даже явно сомнительных с исторической и богословской точки зрения сюжетов агиографической литературы, не говоря уже о политических оценках», — подчеркнул Святейший Владыка.

«В проповеди необходимо избегать засилья обличительной или менторской риторики, — полагает Святейший Патриарх Кирилл. — Несомненно, гомилетическое наследие нашей Церкви содержит немало обличений тех или иных пороков и даже исторических личностей, и порой эти обличения бывали весьма острыми и нелицеприятными. Но если именно обличение делается "фирменным стилем" проповедника, то люди начинают воспринимать его слова сначала с раздражением, затем — с досадой и в конце концов — с иронией».

«Название главной Книги нашей жизни — Евангелия — означает, что существом проповеди христиан должна быть благая весть. Современный человек слишком часто бывает напуган, подавлен, скован бесчисленным множеством самых разных страхов. Долг пастырей Церкви — научить его побеждать этот страх правой верой, твердой надеждой и деятельной любовью», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси