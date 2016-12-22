Вопросы унификации богослужебной практики были затронуты в докладе Святейшего Патриарха Кирилла

По мнению Его Святейшества, нет нужды в новом уставе, «отражающем идеальное и полностью единообразное приходское богослужение».

В докладе, оглашенном на Епархиальном собрании города Москвы 22 декабря 2016 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил особое внимание на вопросы приходской богослужебной практики.

Патриарх отметил, что на Епархиальное собрание поступило немало предложений, связанных с совершением богослужений. В частности, Западным викариатством было высказано предложение разработать «оптимизированный богослужебный приходской устав», а Юго-Восточным викариатством и викариатством Новых территорий — «унифицированную схему сокращения богослужебных последований для приходских храмов».

«Исторически все богослужебные уставы возникали не в результате какой-то келейной, теоретической работы, утвержденной потом особо уполномоченным органом в качестве нормы богослужения. Они вырабатывались самой жизнью церковной общины. Уставы отражали обычай, то есть реально сложившуюся практику, а письменная их фиксация помогала потом обучать этой практике последующие поколения», — напомнил Предстоятель.

«Порядок и нормы богослужебной жизни постепенно, органическим образом менялись вместе с общими изменениями обстоятельств жизни Церкви, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. — С какого-то времени в нашей Церкви такие изменения, происходившие естественным путем, перестали находить отражение в писаном уставе. В точности "по уставу", по печатному Типикону богослужение сегодня не совершается не только ни в одном приходе, но и ни в одном монастыре Русской Православной Церкви. И если бы кто-то вдруг волевым образом решил отменить все те изменения, которые богослужебная практика, то есть сама жизнь Церкви, давно внесла в наше богослужение, и служить буквально так, как писано в Типиконе, то все бы очень удивились и восприняли такую службу как неслыханное новшество».

«Понятно, что в приходских храмах исполняется, например, не то число стихир или тропарей канона, которое прописано в Типиконе. Но в одних храмах эти сокращения следуют разумной и практически общепринятой форме, а в других порой не имеют вдумчивого, осознанного характера, что обедняет и искажает наше прекрасное богослужение. В иных же случаях духовенство и вовсе не интересуется тем, что читают и поют на клиросе, полностью отдав эту область на произвол не всегда вполне сознательных в церковном отношении регентов и псаломщиков», — указал в своем докладе Предстоятель.

По мнению Его Святейшества, нет нужды в новом уставе, «отражающем идеальное и полностью единообразное приходское богослужение». «Если он станет продуктом умственной, кабинетной работы, да еще и не будет допускать никакой вариативности, то очень скоро окажется, что жизнь следует своим чередом и расходится во многих деталях с новой писаной нормой — так же, как расходится она с издаваемыми у нас "Богослужебными указаниями", где ежегодно воспроизводится инструкция, которую в точности мало кто исполняет», — пояснил Патриарх Кирилл.

Вместе с тем Святейший Владыка согласился с тем, что «было бы полезно собрать и постараться письменно зафиксировать тот бесценный богослужебный опыт заслуженного московского духовенства, ... то есть лучшую практику московских приходов, рожденную самой церковной жизнью». Эту работу предлагается поручить епархиальной богослужебной комиссии.

«В Комиссии по богослужению и церковному искусству Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви также находится на рассмотрении вопрос об упорядочении практики совершения уставного богослужения, — сообщил Предстоятель. — Пока еще комиссия не пришла к определенному результату своей работы. Считал бы полезным координацию деятельности в этих вопросах между упомянутой Комиссией Межсоборного присутствия и Богослужебной комиссией города Москвы».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси