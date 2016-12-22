Святейший Патриарх Кирилл рассказал о преподавании Основ православной культуры в средних общеобразовательных школах Москвы

22 декабря, выступая на Епархиальном собрании города Москвы, Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что в Москве по сравнению с прошлым годом процент учащихся, выбравших модуль «Основы православной культуры», вырос почти на 7% и составил на 2016/2017 учебный год более 40%.

22 декабря 2016 года, выступая на Епархиальном собрании города Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл коснулся темы преподавания Основ православной культуры в средних общеобразовательных школах Москвы.

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил, что во все приходы были переданы материалы с презентацией православного культурологического модуля и с февраля этого года методисты и представители духовенства начали посещать родительские собрания по выбору модулей комплексного учебного курса «Основы светской этики и религиозных культур». Патриарх выразил удовлетворение тем, что эта практика становится традиционной и школы охотнее приглашают представителей Церкви для встреч с родителями. «Посещение собраний хорошо обученным приходским методистом-мирянином подчас приносит больше плодов, чем участие в собрании не совсем подготовленного к тому клирика»,— добавил Святейший Владыка.

Патриарх Кирилл сообщил, что во всех викариатствах в настоящее время действует система консультативной помощи педагогам, преподающим Основы православной культуры, работают постоянно действующие семинары.

Святейший Владыка также отметил увеличение числа педагогов, при поддержке епархиального отдела религиозного образования в 2015/16 учебном году посещавших курсы повышения квалификации в Московском институте открытого образования.

Предстоятель сообщил, что в Москве по сравнению с прошлым годом процент учащихся, выбравших модуль «Основы православной культуры», вырос почти на 7% и составил на 2016/2017 учебный год более 40%.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси