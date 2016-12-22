Святейший Патриарх Кирилл: Пастырь должен твердо противостоять искушениям, возникающим в семейной жизни

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл остановился на вопросах, связанных с семейной жизнью священнослужителей.

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы, состоявшемся 22 декабря 2016 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл остановился на вопросах, связанных с семейной жизнью священнослужителей.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что клирик, за исключением оговоренной в канонах ситуации, когда ему изменила жена, не вправе по собственному почину инициировать развод, но обязан предпринимать усилия для сохранения своей малой Церкви. Патриарх отметил, что священнослужитель, как и каждый женатый мужчина, призван разделять с супругой труды по уходу за детьми, проявлять к ней внимание, теплоту и заботу. «Клирик не должен устраняться от семейных забот под предлогом занятости на приходе», — подчеркнул Святейший Владыка.

По словам Его Святейшества, важно, чтобы супруги будущих священнослужителей в полной мере понимали, что их ожидает не совсем обычная жизнь. Предстоятель предложил Преосвященным викариям при собеседованиях с кандидатами в священный сан также принимать их жен и выяснять, насколько вся семья готова к новым жизненным обстоятельствам, которые возникнут в случае принятия мужем сана.

Викариям Святейшего Патриарха также рекомендовано приглашать священнослужителей с женами в дни юбилеев или другие памятные для них дни, поощрять священнические семьи, являющие добрый пример семейной жизни, искать возможности проявлять больше внимания к женам священников.

Предстоятель Русской Церкви внес предложение о том, чтобы ректоры московских семинарий с текущего года включали в планы мероприятий для вторых курсов циклы бесед на темы семейной жизни, воспитания детей, правил общения с лицами противоположного пола. Для проведения таких бесед, по мнению Его Святейшества, следует приглашать опытных в семейной жизни священников.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси