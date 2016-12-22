Святейший Патриарх Кирилл призвал к совершенствованию катехизической практики

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл остановился на вопросах приходской просветительской деятельности.

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы, состоявшемся 22 декабря 2016 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл остановился на вопросах катехизации, приходского консультирования и приходской просветительской деятельности в целом.

По словам Его Святейшества, предметом обсуждения остается количество, длительность и содержание катехизических бесед с крещаемыми, а также упорядочение практики огласительных бесед. «Согласно общецерковным установлениям, принятым еще в 2011 году, крещение взрослого человека или ребенка старше 7 лет предваряется не менее чем двумя полноценными огласительными беседами, а также беседой со священником, в которой оглашаемый призывается к раскаянию в грехах, содеянных до крещения. Если же речь идет о крещении младенца, то для родителей и будущих крестных предусмотрено не менее двух полноценных катехизических бесед», — заявил Святейший Владыка, поручив управляющим викариатствами и благочинным наблюдать за тем, чтобы эти установления соблюдались неукоснительно.

Патриарх Кирилл сообщил, что общими усилиями архиереев, клириков и мирян Московской городской епархии во исполнение поручения Епархиального собрания 2015 года было разработано пособие по оглашению. Оно содержит ряд практических рекомендаций по проведению огласительных бесед, их возможную логическую структуру, а также вспомогательный и раздаточный материал. Святейший Владыка отметил, что пособие носит рекомендательный характер и жесткая унификация нежелательна, поскольку при катехизации необходимо учитывать индивидуальные особенности человека — возраст, образование, уровень восприятия.

Также продолжается работа над созданием пособия для бесед перед совершением Таинства Венчания. Рабочая группа под руководством епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона составила первый проект, который сейчас находится на рецензии.

Святейший Патриарх Кирилл призвал стремиться к разумному единообразию в процессе катехизации, чему может способствовать обмен опытом между катехизаторами. Предстоятель поручил викариатствам позаботиться об организации таких встреч, отметив, что «формальная заорганизованность здесь совершенно неуместна».

Как сообщил Предстоятель, ввиду того, что епархиальная миссионерская комиссия в целом не справилась с поручениями Епархиального собрания 2015 года, принято решение о ее преобразовании в епархиальную комиссию по миссионерству и катехизации. Святейший Владыка передал прошлогодние поручения новообразованной комиссии и выразил надежду, «что в следующем году Епархиальное собрание получит удовлетворительный отчет об их выполнении».

Патриарх Кирилл поддержал предложение протоиерея Сергия Куликова о систематизировании опыта катехизации приходов города Москвы в целях совершенствования миссионерской и просветительской деятельности. В связи с этим комиссией по миссионерству и катехизации будет подготовлен обзор лучших катехизических практик Москвы в их разнообразии.

Предстоятель Русской Православной Церкви с удовлетворением отметил, что викариатства и приходы деятельно откликнулись на призыв Епархиального собрания приложить усилия для издания и распространения просветительских листовок. Святейший Владыка поручил епархиальной комиссии по миссионерству и катехизации оказывать помощь в создании просветительской печатной продукции тем храмам, которые не имеют возможности выпускать ее самостоятельно. При этом Предстоятель подчеркнул, что «приходы, в которых подобная работа уже ведется на качественном уровне, можно не включать в централизованную систему, чтобы сохранить их индивидуальность».